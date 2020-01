Banco Unión: mujer detenida con $us 100.000 cumplió con “todos los procedimientos” para comprar dólares

El Banco Unión informó, mediante un comunicado, informó que María P. realizó la compra de dólares en la entidad cumpliendo con "todos los procedimientos normativos y regulatorios".

La mujer, presunta allegada del exministro Juan Ramón Quintana, fue detenida en el aeropuerto de la ciudad de El Alto, cuando pretendía de manera ilegal sacar del país $us 100.000, en su maleta.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que la sindicada sacaba el dinero de contrabando para financiar una actividad política del MAS en Argentina.

"Estos $us 100 mil que estaba contrabandeando son para este evento del 22 de enero que se va a hacer en el estadio Pedro Bidegain (Argentina) para dar su informe el señor Evo Morales. Me imagino que es el informe de terrorismo, de muertes, de las 35 muertes que le debe a este país", manifestó el Ministro.

La sindicada negó las acusaciones y dijo que el dinero está vinculado a la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y era para pagar sueldos y viáticos al personal.

Murillo apuntó que la señora trabajaba con el exministro Quintana y en la empresa venezolana Pdvsa, por tanto, tendría que explicar ante las autoridades judiciales el origen y destino del dinero. El Ministro sospecha que el dinero proviene de Pdvsa y está destinado a financiar el "narcoterrorismo" en el país.

María P. A. dijo que no conoce a Quintana y aseguró que por culpa del MAS estuvo desempleada durante un año. Calificó de injusta su aprehensión. También negó que el monto de dinero sea para financiar actividades políticas. Afirmó que los recursos eran para pagar sueldos, viáticos y hoteles de empleados y consultores que están trabajando para Pdvsa en el vecino país.

Sin embargo, la detenida reconoció su error al no declarar el dinero ante la Aduana, justificó que no hizo eso por temor a que los funcionarios no le entiendan el motivo del destino de los recursos. Toda persona está obligada a declarar ingreso o salida de divisas por montos mayores a los $us 10.000, cuando realiza viajes desde y al exterior, según la legislación boliviana.