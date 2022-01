Agemed: El Molnupiravir no sustituye la vacuna anticovid, es un medicamento de tratamiento

El director de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), Yuri Quisbert, informó este martes que el Molnupiravir, medicamento que está autorizado para tratamiento de casos leves y moderados de Covid-19, no sustituye la vacuna porque es un antiviral solo para tratamiento.



"El Molnupiravir, no sustituye a la vacuna, es un antiviral, en caso de tener un paciente COVID-19 leve o moderado es para su tratamiento, de ninguna forma es preventivo", aseveró en entrevista por la Red Patria Nueva, ante consultas de la población.



Recomendó a la población que ese medicamento no se puede consumir, ni adquirir como un paracetamol porque tiene contraindicaciones.



"Por ejemplo, las mujeres embarazas no pueden consumir el Molnupiravir, porque puede producir una alteración en la formación del feto", agregó.



El Molnupiravir es utilizado para realizar el tratamiento del Covid-19, mismo que está recomendado científicamente para pacientes leves o moderados que hayan contraído la enfermedad.



Explicó que dicho medicamento no se puede comercializar por redes sociales, ni lugares establecidos como ilegales, sino bajo receta médica.



Mencionó que la Agemed realizará el control del cumplimiento del precio de dicho medicamento para evitar que personas inescrupulosas quieran lucrar, se hará el seguimiento para el cumplimiento de las disposiciones, como ocurrió la pasada gestión con otro medicamento para tratamiento del Covid-19.