Informe forense revela que testigo protegido ha "atentado contra su propia vida"

Felipe Sandy, el testigo protegido del presunto caso de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no murió en un accidente de tránsito, el hombre se habría provocado lesiones en su cuerpo, atentando contra su propia vida, según un documento al que tuvo acceso el programa Que No Me Pierda.

Según indica dicho programa, el documento fue proporcionado por autoridades de Estados Unidos.

El certificado forense preliminar indicaría que la muerte de Sandy ocurrió el 20 de enero del 2023, hace dos meses, y señalaría que se "provocó agresiones a su propio cuerpo" y "atentado contra su propia vida".

La pasada semana, el ministro de Justicia, Ivan Lima, reveló que el testigo protegido había fallecido en un accidente de tránsito, sin embargo, un documento del examen médico forense revelaría que su muerte no fue de esta manera.

Una institución relacionada a tránsito de Estados Unidos, brindó información al programa Que no me pierda sobre los accidentes de tránsito que ocurrieron en Miami, entre el 17 y 23 de enero de 2023.

Estos accidentes con muerte de persona fueron registrados, y en ese primer accidente que señala el documento, se habla de solo una persona muerta, dicho documento tendría el nombre del fallecido, sin embargo, se comprobaría que el mismo no es Felipe Sandy.

El otro documento, también con muerte de persona, da cuenta de tres personas fallecidas, entre ellos incluso un menor de edad, sin embargo, en este otro documento tampoco figura el nombre del señor Felipe Sandy.