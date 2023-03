CC pide reconsiderar reglamento y advierte con no dar 2/3 en la Asamblea

Tras iniciarse la recepción de postulaciones para los altos cargos de la justicia, las objeciones se mantienen y Comunidad Ciudadana (CC) adelantó que no dará los dos tercios para aprobar el informe final con los preseleccionados si no reconsidera la modificación del Reglamento. En tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que ya tiene un calendario electoral tentativo.

“Estamos presentando una nota de consideración conforme como dice el artículo 114 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, donde manifiesta claramente que dentro de las 48 horas cualquier diputado podrá solicitar la reconsideración de la norma para ser tratada, pero el Movimiento Al Socialismo (MAS) ni siquiera respeta el reglamento y ya ha iniciado la convocatoria”, señaló en conferencia de prensa la diputada Lisa Claros (CC).

Su colega Miguel Roca dijo que el oficialismo, por tercera vez consecutiva, intenta someter a la justicia a su merced imponiendo sus reglas.

“Es probable que el MAS va a intentar hacer trampa, violar la Constitución, violar las leyes, encontrar otra salida con las alquimias de estos dizque abogados, pero no va a ser legal, no va a ser constitucional. Y los dos tercios, como van, no lo van a tener. Por eso, con este pedido de reconsideración del reglamento, le estamos dando una última oportunidad al MAS de repensar el camino suicida en la que están entrando”, indicó.

Recepción

Pese a las objeciones, el oficialismo procedió con la apertura de los libros notariados correspondientes para la recepción de postulaciones para la preselección de candidatas y candidatos a las Elecciones Judiciales de la gestión 2023.

El proceso está a cargo de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Del 29 de marzo al 15 de abril, el personal técnico de la Comisión Mixta de Constitución ha recibido documentación de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); en tanto que el equipo de la Comisión Mixta de Justicia Plural registrará a los aspirantes al Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Órgano Electoral

El presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, informó que el ente electoral tiene 25 días para emitir la convocatoria a elecciones, una vez que el Legislativo comenzó la convocatoria.

“El TSE ya ha venido realizando acciones con miras a esta aprobación. Hace un par de días hemos tenido un taller interno donde se ha bosquejado el calendario electoral y se han establecido las líneas de acción a desarrollarse”, dijo.