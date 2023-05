Interpelan a Del Castillo por la aprehensión de Camacho; su hijo afirma que lo secuestraron

Después de cuatro meses, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo se presentó este martes ante el pleno de la Asamblea Legislativa para ser interpelado por la aprehensión irregular del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el 28 de diciembre de 2022.

Al respecto, el hijo de la autoridad cruceña, Luis Fernando Camacho Parada, afirmó que su padre fue secuestrado por la Policía porque no conocían de su paradero. Además, que se detectaron varias irregularidades durante su aprehensión.

"Por supuesto que lo han secuestrado, existen pruebas suficientes para afirmar que es un secuestro, por más de cinco horas nosotros no supimos de su paradero, no sabíamos dónde se encontraba. Primero nos dijeron que lo habían llevado al Chapare y no se puede actuar de esa forma. Necesitamos saber quiénes actuaron en este operativo", afirmó Camacho.

Del Castillo deberá responder 11 preguntas que fueron elaboradas por una comisión de ocho parlamentarios de la oposición, quienes en enero de este año solicitaron la interpelación al ministro; sin embrago este acto se postergó por al menos dos veces.

La sesión se instaló a las 15:00, aproximadamente, con la presencia del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuenca. Inicialmente se dio lectura a las 11 consultas que realizó la comisión legislativa que impulsó esta interpelación.

"Informe en base a qué normativa e instrucciones se realizó la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (...) señale que protocolo se utilizó y justifique el motivo por el cual el personal policial se encontraba con armas de grueso calibre, las caras cubiertas y no mostraron la orden de aprehensión al denunciado", dice la primera pregunta.

Por otra parte, la diputada del bloque 'evista' del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gladys Quispe, presentó audios donde señala el acarreo de funcionarios del Ministerio de Gobierno para respaldar y ovacionar a Del Castillo.

"Han escuchado, son funcionarios y servidores públicos que están siendo trasladados del interior del país el día de hoy, para sacarlo en hombros al ministro de Gobierno, supuestamente porque ha hecho un buen trabajo", afirmó.







En la transmisión de la sesión en la página de Facebook de la cámara de senadores, se evidenció que varios internautas enviaban mensajes de respaldo al trabajo del ministro interpelado. "Fuerza hermano ministro"; "se hizo justicia, siga adelante hermano ministro"; "Tiene nuestro apoyo querido hermano ministro", son algunos de los mensajes que escribieron.