Caso Marset: según Aguilera, es "irresponsable" que la DEA prohíba a países compartir información con Bolivia

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, calificó de "irresponsable" a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por prohibir a Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay que compartan información con Bolivia respecto al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es buscado por el gobierno boliviano desde hace dos semanas.

"La DEA tiene un papel clave en la lucha contra el narcotráfico, pero no lo tiene en nuestro país, esta es una construcción de cero; Bolivia está construyendo, a partir de 2008, a propio pulmón la interdicción a estas actividades y que digan que no se de información, me parece una cuestión absolutamente irresponsable porque creo que la lucha contra el crimen es una tarea nacional e inclusive mundial y si ellos no participan, en verdad, yo lo lamento", declaró Aguilera.

Ayer, una publicación del medio mexicano Sureste Magazine, firmado por Alicia Zenil, señaló que la DEA "prohibió compartir información con Bolivia sobre el caso Marset".

Zenil informó que la DEA indicó que Paraguay, Uruguay, Brasil y Estados Unidos no colaborarán con Bolivia sobre el caso Marset "por estar involucrados en el escape de dicho narcotraficante".

Desde hace más de dos semanas, el gobierno busca a Marset, quien es acusado de ser parte del Primer Comando de Uruguay, una organización criminal que es acusada de transportar al menos 16 toneladas de cocaína a Europa. El extranjero vivía en la ciudad de Santa Cruz, tenía negocios y era dueño de un club de fútbol de división menor.

Marset es acusado de narcotráfico y de ser el responsable del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia. El uruguayo tenía dos identidades falsas, una boliviana y otra brasileña, según las investigaciones. Hasta ahora, los bienes decomisados a Marset en el departamento de Santa Cruz sobrepasan un valor de 10 millones de dólares.

Aguilera, quien viajó a Uruguay precisamente para intercambiar información respecto a la búsqueda de Marset, negó que el gobierno de ese país no brinde información respecto a narcotraficante. Incluso destacó el trabajo la administración y policía uruguaya en este caso.

"Las actividades de la DEA son clandestinas, por tanto, al decir clandestinas, no creo que nadie tenga un documento que permita afirmar esta prohibición, de ser real, es afectar a nivel mundial (la lucha contra ilícitos)", acotó Aguilera a radio Panamericana en contacto telefónico.