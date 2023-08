ATT no descarta multas a Amaszonas si incumple devolución de pasajes en el plazo de 45 días

A cuatro días de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) retiró las matrículas de cuatro aviones de Amaszonas por una millonaria deuda, Néstor Ríos, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), informó que hasta la fecha se devolvió el costo del pasaje a 48 personas; y advirtió posibles multas a Amaszonas en caso de incumplir el reembolso en un plazo de 45 días.



"Estamos en la etapa de control y fiscalización, cualquier acción que incumpla la normativa, vamos a iniciar procesos sancionadores para multar a la empresa, se ha hablado de que no está queriendo devolver pasajes, o transferirlos, nosotros estamos ahí para exigir o registrar un reclamo o en caso de que haya negativa total iniciar el proceso sancionatorio", informó Ríos.



La autoridad detalló que hasta la fecha se identificó 57 vuelos cancelados de Amaszonas, que refleja 3640 usuarios, de los cuales, 2455 no se pronunciaron hasta el momento para la devolución de pasajes o la transferencia de vuelo.



La ATT transfirió hasta la fecha 229 pasajeros a otras aerolíneas, se reprogramaron 194 pasajes y a 48 usuarios se les restituyó el valor de su pasaje, detalló.



"Estamos activando los mecanismos que la norma establece, que son los reclamos de los usuarios. Hemos activado 33 reclamos a nivel nacional, más 12 reclamos vía Hall Center. En total son 45 reclamos que hemos recepcionado", dijo.



Devolución del costo del pasaje en 45 días



Ríos explicó que en el procedimiento para solicitar la devolución del costo de pasaje, según la normativa vigente, se concede a la aerolínea el plazo de hasta 45 días calendario para realizar el reembolso.



Mientras, la compensación es distinta. Puede activarse en demora de vuelos. Al usuario se le repone para garantizar llamadas telefónicas, alimentación u hospedaje, de forma inmediata, a comparación de la devolución del costo de pasajes.



"Ha habido confusión en algunas instancias, han confundido la situación y estaban informando a los usuarios que la devolución de pasajes debía ser inmediata, caso contrario, se debería sancionar a la empresa, no es así, las normas son claras, establece 45 días para que la aerolínea pueda devolver los pasajes en caso de que sean cancelados los vuelos", expuso.



Además, mencionó que la gente debe acudir a la empresa Amaszonas o llamar a la línea gratuita que tiene la ATT (800106000) para su reclamo.



El director mencionó que la responsabilidad es de Amaszonas, ya que debió precautelar el servicio; y añadió que según la DGAC, a la aerolínea no se le quitó las autorizaciones.



"En efecto, la empresa tenía problemas económicos como todas las empresas que son del sector aéreo y que han sufrido en la pandemia, pero tal vez la gestión administrativa y comercial debería haber adoptados los mecanismos idóneos o en su defecto prever esta situación", indicó.