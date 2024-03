Líos de límites impiden el censo en Colomi y Pojo

La jornada del Censo de Población y Vivienda en el departamento de Cochabamba fue afectada por conflictos de límites que involucra a comunidades del municipio de Colomi y Villa Tunari; además, un problema de carácter interno generó enfrentamientos en Pojo.

Según el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos de Colomi, Ever Guarachi Montaño, cerca de 50 comunidades del municipio de Colomi recibieron los cuestionarios censales con el código del municipio de Villa Tunari, situación que habría generado molestia en los lugareños.

“Debido al incumplimiento de las actas firmadas en una anterior oportunidad, decidimos convocar a una reunión de emergencia para analizar lo ocurrido durante el censo y decidir acciones inmediatas, no descartamos el bloqueo de caminos. Además, no vamos a dejar que salgan las carpetas (documentos censales) de Colomi a menos que baje a nuestro municipio el Instituto Nacional de Estadística (INE), además de los viceministros de planificación y autonomías (…) Ayer, el censo no se desarrolló con normalidad en estos lugares”, dijo Guarachi.

Mientras el ejecutivo de la Sub Central Pucara, Guido Zurita, adelantó que en seis comunidades de Colomi se presentó problemas por los códigos, entre estos, están las regiones de Pampa Tambo y Santa Isabel. “La reunión de emergencia se va a realzar este domingo a las 9:00”, añadió Zurita.

Por otra parte, en la zona de Paracti, tres sindicatos agrarios decidieron no ser censados debido a que supuestamente figuran como parte del municipio de Villa Tunari.

En respuesta a la denuncia de dirigentes campesinos de Colomi, el responsable regional del INE, Gonzalo Veizaga, aseguró que los cuestionarios censales no llevan un código que señale la jurisdicción de un municipio, sino, para lo único que sirve el código es para una organización interna.

“Tenemos reportes que indican que el censo se va realizando con normalidad en estas comunidades”, indicó Veizaga.

Conflicto Pojo

En cuanto al municipio de Pojo, un conflicto interno entre dos comunidades derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo personas heridas y evitó que censistas ingresen a realizar su trabajo.

Desde el INE Cochabamba se informó que una comisión a la cabeza del alcalde de Pojo ingresó a la zona en conflicto para buscar una solución; además, un contingente policial se trasladó a estas comunidades.

“Las autoridades municipales se han trasladado al punto de bloqueo existente en la zona para buscar un consenso entre estas dos comunidades. Esperamos que todo llegue a buen puerto y podamos continuar con el empadronamiento”, indicó el representante departamental del INE.

Asimismo, se dio a conocer que el empadronamiento en las comunidades en conflicto se extenderá al igual que en las regiones dispersas.

Sobre el vehículo que trasladaba material censal a comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y fue arrastrado por el rio, el INE informó que se envió material censal extra para que se realice el empadronamiento hasta el lunes.

“Tenemos entendido que se va llevando adelante con normalidad el proceso censal en estas comunidades”, se indicó en el informe de la jornada censal.

Videos virales

Sobre los videos en redes sociales, en los que se muestra a censistas borrando supuestamente cuestionarios censales, al margen de anunciar investigaciones, se dio a conocer que los agentes censales lo que hacen es llenar el formulario C1, lo que estaría siendo malinterpretado por la ciudadanía.

“Cada censista, luego de hacer empadronamiento en una vivienda, llena el formulario C1 y algunos censistas hacen ese llenado en la calle y eso es lo que muchos están viendo”, explicó, Lenin Torrico, responsable operativo del INE.

En zonas dispersas censo termina el lunes

A pesar de los conflictos e incidentes suscitados en dos municipios de Cochabamba durante la jornada censal, el responsable regional del INE, Gonzalo Veizaga informó que el proceso de empadronamiento fue un éxito.

Pero aún se debe esperar acabe el censo en las zonas dispersas, donde el levantamiento de datos concluirá este lunes.