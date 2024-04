Senado: Hay 6 amparos contra las judiciales, pero las evaluaciones comienzan mañana

El director jurídico del Senado, Israel Quino, confirmó este lunes que oficialmente se notificaron seis amparos constitucionales contra las elecciones judiciales; sin embargo, reiteró que ese tipo de recursos no tiene la potestad de paralizar el proceso por lo que, anunció, mañana se dará inicio a la etapa de evaluaciones orales.

"El derecho de un postulante no está por encima de los derechos de otras 400 personas para defenestrar un proceso, así insista en la competencia los vocales cruceños, porque no la tienen, pero así tutelen su derecho y quieran forzar su habilitación, las comisiones mixtas conocerán las causas y si corresponde habilitarla se la habilitará, pero no se suspende el proceso", dijo Quino, en entrevista con Unitel.

Y añadió que el amparo constitucional "no es el instrumento jurídico idóneo para dejar sin efecto una resolución legislativa".

Quino consideró que las medidas dadas por jueces son contradictorias pues en Santa Cruz "ordenan suspender el proceso", mientras que "en La Paz y Tarija ordenan continuar el proceso".

En su juicio, "estas medidas contradictorias" develan que están siendo otorgadas de manera arbitraria y discrecional, desconociendo el procedimiento constitucional", por lo que, anunció, el procedimiento de preselección continúa en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Para este lunes está prevista la audiencia en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz por el amparo presentado, por la candidata inhabilitada al Consejo de la Magistratura, Margarita Medrano Mayta.

Quino, al respecto, aseveró que los presidentes de las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución estarán presentes en la audiencia, pero reiteró que un amparo no pude paralizar el proceso.

A momento, 405 son los postulantes que continúan en carrera para ser candidatos a los cargos judiciales del país.