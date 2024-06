Empieza el diálogo entre el sector del Transporte Cooperativizado y el Presidente

El presidente Luis Arce se reunió con la Federación de Cooperativas de Transporte en la Casa Grande del Pueblo al promediar las 15:00 para abordar reclamos pendientes del sector. Esta reunión sigue a la formación de mesas de trabajo entre entidades estatales y transportistas, centradas en el suministro de diésel, dólares y la optimización de los controles de la Aduana Nacional, Impuestos Nacionales y Diprove.

"Una vez agotado el diálogo si no hay acuerdos y el Gobierno no entiende nuestras necesidades, no nos queda más que reunirnos y buscar para que nos puedan tomar medidas escuchar", indicó el representante del transporte, Orlando López.

López, indicó que si bien hubo avances en aduaneros y de Diprove, en el tema impositivo no se lograron acuerdos por lo que abordarán este punto con el mandatario.

Esta mañana, la Cámara Boliviana de Transporte inició mesas de trabajo con autoridades del Gobierno, pero señaló que no firmará ningún acuerdo.

"Hay que ser claros, aquí no se está firmando nada, no se está quedando en nada. Estamos avanzando bajo la predisponibilidad del ministro (de Obras Públicas, Edgar) Montaño y parte del Gobierno tanto de la Cámara Boliviana (de transporte) y todas sus cámaras departamentales y el sector movilizado”, indicó Héctor Mercado presidente de la Cámara de Transporte.