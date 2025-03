Gobierno reitera que no levantará la subvención a los combustibles ni devaluará la moneda nacional

El Gobierno boliviano, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró este viernes que no levantará la subvención a los combustibles ni devaluará la moneda nacional.

A través de su cuenta en la red social 'X', Alcón también descartó que el Gobierno vaya a decretar un "corralito bancario" y enfatizó que "no se tomará ninguna medida que afecte al pueblo".

"Además de las 10 medidas transitorias para enfrentar la coyuntura anunciadas por nuestro presidente Lucho, también se dejó en claro 4 certezas que de manera firme y clara defenderemos como gobierno nacional: 1. NO se levantará la subvención a los combustibles. 2. NO habrá devaluación de nuestra moneda. 3. NO habrá corralito bancario. 4. NO se tomará ninguna medida que afecte al pueblo" (sic), señaló Alcón.

La Viceministra, finalmente, lanzó un mensaje a la oposición del Gobierno, misma que calificó como "desleal al pueblo".

"Basta de hipocresía señores, dejen de mentir y hacerle daño pueblo boliviano", acotó.

Ante la escasez de dólares y el consecuente desabastecimiento de combustibles en el país, el anterior miércoles, el presidente del Estado, Luis Arce, anunció 10 medidas provisionales que su Gobierno adoptó ante la actual coyuntura.

En su discurso, Arce descartó que su Gobierno vaya a tomar medidas como el levantamiento de la subvención de los combustibles, la devaluación de la moneda o incluso un "corralito" bancario ya que, aseguró, no resolverán el problema de la iliquidez de dólares.

"El problema es simple: la falta de liquidez de dólares y eso no se resuelve con corralitos ni aprobación del dinero del pueblo", aseveró.

Asimismo, Arce descartó que vaya a renunciar a su cargo y aseguró que "vamos a seguir trabajando en dar soluciones a nuestro país".

En ese sentido, las 10 medidas anunciadas por el Presidente del Estado fueron:

Por decisión del Gobierno estamos efectuando una reducción del uso del parque automotor del sector público en un 50%.



Para aliviar las largas filas que estamos observando, vamos a incrementar la provisión del 50% al 80% la distribución de combustible en la estaciones de servicio



La ANH va a implementar un aplicación para los celulares donde se va a registrar información oficial en tiempo real de cada una de las estaciones de servicio que se encuentran en nuestro país, dotándoles a cada boliviano la información de si tiene o no tiene combustible para la venta.

Vamos a determinar estaciones de servicio específicas asignadas para la provisión de combustible para el transporte público, así habrá una provisión más ágil y directa a este sector.



Priorizar mediante una programación la provisión de combustible para que no falte al sector agropecuario.



Garantizar el combustible para todos los servicios básicos, de salud, emergencia y desastres naturales que estaos enfrentando.

Horario continuo para el sector público y privado para ciudades capitales y El Alto. Se abre la posibilidad también de aplicar el teletrabajo.



Se autorizan las clases virtuales en las ciudades de acuerdo a la evaluación especial de los servicios de educación en cada ciudad.

En La Paz se ampliará el horario de atención de Mi Teleférico desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche.



Hemos instruido reforzar el control de fronteras, en estaciones de servicio y en las cisternas.