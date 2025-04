"Es ilegal y no vigente": Ley que promulgó Chambilla incumplió procedimientos, según concejal Dulon

El concejal Jorge Dulon informó que la ley promulgada por la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, que congela el incremento del pasaje, incumplió procedimientos, por lo que no fue publicada y se califica como ilegal.

"La ley no fue publicada, por lo que no entra en vigencia. La ley está mal hecha, por lo tanto, no entra en vigencia. No es legal porque hubo varios errores procedimentales", sostuvo Dulon.

Según el concejal, la ley debe ser promulgada con dos firmas, sin embargo, solo se la había realizado con la firma de Chambilla. La secretaria, concejal Lucia Mamani, no firmó y quien lo hizo fue el concejal Pierre Chain, ocupando un rol que no le correspondía, según Dulon.

Por su parte, Chain indicó que es Mamani está obligada a firmar dicha ley porque "no trabajamos por voluntad, sino por responsabilidad. Hay leyes y normas que hay que cumplir".

Dulon señaló que como la concejal no quiso firmar, se debería haber llamado a otro concejal de la bancada mayoritaria para que esa promulgación sea legal.

"La secretaria estaba presente, si la concejal Chambilla quería hacer bien las cosas debería llamar a la concejal Mamani para que firme y si no quería debería llamar a un concejal de la bancada mayoritaria", sostuvo.