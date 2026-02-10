Presidente del Senado afirma que "Comisión de la Verdad" indagará presunto sobreprecio en compra de petróleo

País
Publicado el 10/02/2026 a las 14h42
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó este martes que la 'Comisión de la Verdad' conformada por distintas instancias del Gobierno investigará el caso del presunto millonario sobreprecio en la compra de petróleo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En conferencia de prensa, Ávila señaló que la comisión trabaja principalmente en investigar casos referidos al sector de los hidrocarburos, aunque reconoció está principalmente enfocada en investigar casos del "pasado inmediato", es decir, de los anteriores gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Aún así, aseveró que "todos esos aspectos deben investigarse" y consideró que no es necesario conformar otra comisión especial en la Asamblea.

En ese mismo sentido, el diputado de Unidad, Carlos Alarcón - quien en la anterior gestión legislativa fue uno de los precursores para poner fin a Botrading-, pidió que la Comisión de la Verdad convoque a una sesión urgente para investigar el reciente sobreprecio en la compra de barriles de petróleo de YPFB a la empresa Trafigura.

Alarcón afirmó que la comisión no puede permitir que se pague más de lo que se pagaba a Botrading y que este caso requiere investigación inmediata.

Contrato con sobreprecio

DTV denunció este lunes que la compra de petróleo a través de la empresa Trafigura tiene un costo mensual que es superior por 4 millones de dólares en comparación a los precios que se manejaba con la subsidiaria Botrading.

Según la información, los contratos revisados corresponden, por un lado, a la gestión de Luis Arce, cuando YPFB suscribió acuerdos con la empresa Botrading S.A. durante 2024, y por otro, a la gestión de Rodrigo Paz, en la que se adjudicó el suministro de crudo y condensado a Trafigura Pte Ltd para la gestión 2026. La diferencia central entre ambos procesos se encuentra en el componente denominado "premio" por barril, que forma parte del precio final del crudo.

En el contrato identificado como GLC/ULGD N.º 48, firmado con Botrading S.A., YPFB estableció la provisión de crudo y condensado bajo condiciones DAP (Delivered At Place) en distintos puntos de entrega. Los documentos consignan volúmenes referenciales de hasta 150.000 barriles en la estación Pocitos (Yacuiba), 600.000 barriles en la estación Tiguipa (Chuquisaca) y 200.000 barriles en la terminal Sica Sica - Arica, con un monto máximo contractual de 89,69 millones de dólares. En este contrato, el premio por barril fue fijado en 9,10 dólares para Pocitos y 18,41 dólares para la terminal de Arica.

Por su parte, los documentos del 'Informe de Selección - Menor Precio' del proceso correspondiente a la gestión 2026 indican que YPFB adjudicó el suministro de crudo y condensado a Trafigura Pte Ltd. En este caso, los premios establecidos fueron de 20,88 dólares por barril para la estación Pocitos (Yacuiba) y de 22,88 dólares por barril para la terminal de Arica (Buque), según consta en las actas oficiales.

"A partir de los volúmenes y precios consignados en ambos contratos, la comparación de los valores aplicados al premio por barril permite identificar una diferencia económica entre los esquemas de contratación. De acuerdo con los datos documentales, la aplicación de los premios establecidos en la gestión 2026, en relación con los valores vigentes en 2024, representa una diferencia aproximada de cuatro millones de dólares por mes, considerando los volúmenes demandados por YPFB en los puntos de entrega señalados", señala el informe de DTV, utilizados por Lara.

