Bolivia registra 19 feminicidios y 11 infanticidios en lo que va del año

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que en lo que va del año, se registraron 19 feminicidios y 11 infanticidios en el país.

"En La Paz y Cochabamba respectivamente es donde existen los más altos índices tanto feminicidios en La Paz e infanticidios en Cochabamba", afirmó Mariaca en conferencia de prensa.

El último caso que consternó a la población cochabambina fue la muerte de cinco niños y su madre. De acuerdo con las investigaciones, la mujer les dio una sustancia tóxica y luego se quitó la vida.

Asimismo, la autoridad indicó que en las investigaciones de los feminicidios se alcanzó un 90% de efectividad, ya que en la mayoría de los casos, los presuntos autores se encuentran con detención preventiva y en los otros, ya recibieron sentencia condenatoria de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Similar situación se presenta en los casos de infanticidio, en los que se registra un alto porcentaje de autores identificados, detenidos y con condena.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, del 1 de enero al 5 de marzo, se registraron 19 víctimas de feminicidio en el país: nueve en La Paz, tres en Oruro, dos en Santa Cruz, dos en Cochabamba, uno en Beni, uno en Potosí y uno en Tarija, mientras que; Pando y Chuquisaca no reportan casos.

En el mismo periodo de tiempo, se registraron 11 casos de infanticidio: seis en Cochabamba, dos en Santa Cruz, uno en La Paz, uno en Chuquisaca y uno en Potosí; Beni, Tarija y Pando no presentan registros de este delito.