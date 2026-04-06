Gobierno convoca a choferes a un diálogo para la tarde de este lunes en Oruro

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, volvió a convocar a los choferes del transporte público al diálogo por la gasolina desestabilizada en Oruro tras rectificar el "error" de la sede.

La nota está dirigida al ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, y está fechada el 2 de abril.

"Me dirijo a usted en atención a la nota MHE-DESP/2026-0114 de fecha 01 de abril de 2026, al respecto rectificamos el lugar y la ciudad, ya que por error se indicó que la misma se llevaría a cabo en la ciudad de La Paz", señala la misiva.

En ese contexto, la autoridad precisó que "dicha reunión se llevara a cabo de acuerdo a su solicitud en la ciudad de Oruro, el día lunes 6 de abril del año en curso, a horas 14:00, en las instalaciones de YPFB Oruro".

Desde las primeras horas de este lunes, las federaciones de los choferes del transporte público de Oruro cumplen un paro de actividades que -aseguran- será indefinido para exigir soluciones a los problemas generados por la gasolina desestabilizada.

Pese a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) impulsa un plan para resarcir a los afectados, los conductores denunciaron que el plan no avanza como se comprometieron las autoridades.

Los movilizados denunciaron ese contexto que sus vehículos volvieron a presentar problemas en sus motores luego de que el Gobierno garantizó la buena calidad de los carburantes que se comercializan en el país.