Paz defiende la Ley 1720 y niega que afecte a tierras comunitarias

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 14/04/2026 a las 17h34
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El presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que la Ley 1720, no afecta tierras comunales ni reservas nacionales, y denunció la existencia de interpretaciones “incorrectas” y campañas de desinformación que, según dijo, buscan generar movilizaciones en el país.

El objeto de esa ley, promulgada el 10 de abril recién pasado es “autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana”.

El jefe del Estado explicó que esa conversión puede realizarse de forma voluntaria y gratuita.

“En un plazo máximo de diez (10) días hábiles”, se lee en el texto de la norma publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

Asimismo, señaló que la Ley 1720 apunta a reactivar el sector agrícola, permitiendo a los productores acceder a mejores condiciones de financiamiento y potenciar su capacidad productiva.

En esa línea, recalcó que “en Bolivia se respeta la propiedad privada”, desestimando versiones que advierten una supuesta afectación a la propiedad colectiva.

Paz sostuvo que algunos sectores están utilizando la norma de manera equivocada para generar alarma, cuando –aseguró– los procesos contemplados son voluntarios y cuentan con mecanismos de control que garantizan transparencia y seguridad jurídica.

El mandatario también indicó que la ley busca reducir la dependencia de financiamiento con altos intereses, facilitando el acceso a créditos bancarios en condiciones más favorables para el área rural.

Las declaraciones surgen en un contexto de movilización de campesinos e indígenas que marchan desde Pando rumbo a La Paz en rechazo a la norma. Los manifestantes sostienen que la disposición afecta a comunidades y favorece a grandes propietarios.

La marcha llegó a Rurrenabaque, donde más de 300 personas fueron recibidas por la población con muestras de solidaridad y ollas comunes. Los movilizados exigen la abrogación de la ley y denuncian que no fue socializada en regiones como Beni y Pando.

El ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando, Yery Galindo, cuestionó la falta de consulta previa, mientras que a la movilización se sumó el dirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Víctor Hugo Roca.

Los marchistas esperan entablar un diálogo con autoridades en Rurrenabaque y advirtieron que, de no obtener respuesta, continuarán su recorrido hacia la sede de Gobierno.

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