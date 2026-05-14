Gobierno denuncia “plan macabro” narcofinanciado para derrocar a Paz

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, en conferencia de prensa la noche de este jueves, acusó de manera directa a Evo Morales y al narcotráfico de buscar derrocar al presidente Rodrigo Paz y "secuestrar" a Bolivia.

"Hay políticos que buscan tomar a la fuerza lo que no ganaron en las urnas. La lucha de fondo que tenemos los bolivianos es con el narcotráfico", afirmó Gálvez.

En ese sentido, el vocero afirmó que "mil personas del Chapare" –bastión de Evo Morales– buscan "decidir por la fuerza los que millones hemos decidido por el voto", y sentenció que el Gobierno de Rodrigo Paz es "la garantía de un régimen democrático".

Asimismo, aseveró que el Gobierno ejercerá todas sus prerrogativas constitucionales "para garantizar que el narcotráfico no tome por la fuerza el país".

En su intervención, el vocero mencionó un supuesto pacto entre Mario Argollo, en representación de la Central Obrera Boliviana (COB); Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari; y el senador Nilton Condori, entre otros dirigentes, para no dialogar con el Ejecutivo y mantener las medidas de presión.

También indicó que varias demandas sectoriales ya fueron atendidas mediante acuerdos con transportistas, productores, pueblos indígenas del Oriente, agroindustriales y mineros cooperativistas. Incluso afirmó que las reuniones con los cooperativistas avanzan “de manera racional” y revisando los puntos “uno por uno”.

“No vamos a ceder”

"No vamos a ceder en esta lucha porque estamos en el lado correcto de la historia. Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder", afirmó.

Gálvez, señaló que los sectores movilizados en busca de la renuncia del Presidente hicieron un "pacto para no dialogar" y afirmó que esos pedidos son realizados por dirigentes que reciben un "financiamiento oscuro".

Por eso, pidió que "obreros, campesinos, indígenas" pregunten a sus dirigentes con qué dinero financian los bloqueos y llamó a las bases de los diferentes sectores a firmar un "gran acuerdo nacional para reconstruir la patria".

Renuncia, la única demanda de la COB

La mañana de este jueves, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó que la única demanda de su sector y sus aliados es la renuncia del presidente Rodrigo Paz y su gabinete "por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país".

"Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, de los pedidos sectoriales, el pedido único es la renuncia del Presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país", aseveró.

Con ese fin, la COB se alió a campesinos de La Paz y realizan movilizaciones diarias, además de bloqueos, que aíslan a La Paz, ciudad que empieza a sentir el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

Una marcha de seguidores de Evo Morales partió de Caracollo, Oruro, hace un par de días y llegará a La Paz en las siguientes horas con el fin de fortalecer las protestas para lograr la renuncia del Presidente del Estado.