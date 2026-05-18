Marcha en La Paz reclama cese de violencia y bloqueos

Decenas de personas salieron a marchar la noche de este lunes por las calles de la ciudad de La Paz en protesta contra los bloqueos y los actos de violencia registrados en la ciudad.

Portando la tricolor y algunos escudos, los movilizados recorrieron el Prado paceño, cuestionando a quienes intentan atentar contra la democracia, impedir que las personas que viven del día puedan trabajar e incurrir en hechos de violencia.

Durante el recorrido, también corearon que “los masistas no volverán” y denunciaron que hay intereses políticos detrás de las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB).

“Hay gente terrorista que está atacando al pueblo paceño, que está yendo en contra de la Constitución Política del Estado y está exigiendo el acortamiento de mandato para que Evo Morales vuelva. Esa gente tiene que ser aprehendida”, apuntó el exdiputado Alberto Astorga, quien anunció que estas protestas ciudadanas continuarán hasta que se retiren aquellas personas que pretenden atentar contra la democracia.

Los presentes coincidieron en que estas medidas de presión, que se mantienen desde hace varios días, han afectado la economía del departamento y generado perjuicios a la ciudadanía.