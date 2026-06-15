Tras un mes atrapado en Tambo Quemado, conductor pierde toda su carga en un incendio

Después de permanecer casi 30 días detenido por los bloqueos en Tambo Quemado, Oruro, un chofer vio cómo el esfuerzo de semanas de trabajo quedó reducido a cenizas. Un incendio consumió el remolque de su camión junto con toda la mercadería que transportaba.

Miguel Vásquez retomó su viaje el pasado 12 de junio gracias a un cuarto intermedio dispuesto en la zona de conflicto. Lo que parecía el fin de una larga espera se convirtió en una tragedia pocas horas después.

Cerca de las 20.00, cuando circulaba por el sector de Puente Barras, un desperfecto mecánico desató un incendio que avanzó con rapidez. Aunque logró salvar el cabezal de la unidad, la carga quedó completamente destruida.

“Gracias a Dios estoy bien. Estaba parado casi treinta días en Tambo Quemado y lamentablemente he tenido que sufrir este accidente”, expresó el conductor en un video difundido en redes sociales.

Según relató, el prolongado tiempo que el camión permaneció inmovilizado afectó el sistema de una de las ruedas. Cuando retomó la marcha, el tambor sufrió una falla que derivó en una explosión y luego en el fuego que alcanzó el remolque.

Las llamas no dieron margen para rescatar la mercadería. Más de 450 cajas de sombrillas y aceite para motorizados quedaron reducidas a cenizas.

En medio de la emergencia, Vásquez consiguió desacoplar el cabezal del camión y ponerlo a salvo antes de que el fuego envolviera toda la estructura. La rápida reacción evitó la pérdida total del vehículo, aunque no pudo impedir la destrucción de la carga.

El conductor aseguró que toda la mercadería contaba con la documentación legal correspondiente. A la pérdida económica se suma el impacto emocional de ver desaparecer en cuestión de minutos una carga que permaneció detenida durante casi un mes en la frontera.

Afectado por lo sucedido, pidió que cesen los bloqueos y advirtió sobre las consecuencias que enfrentan cientos de conductores que permanecen varados durante semanas en las carreteras del país.