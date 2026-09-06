Viacha sufre por las dos explosiones de magnitud y Defensa indaga las causas

El gobierno municipal de Viacha declaró tres días de duelo por los fallecidos en las explosiones de un depósito militar en el cuartel Bolívar y para acompañar a las familias de los heridos.

El alcalde de Viacha, Jenry Patzi, lamentó que el municipio no cuente mínimamente con un hospital de segundo nivel para atender a los heridos y con una unidad de bomberos para mitigar este tipo de estragos.

El presidente Rodrigo Paz manifestó: “Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en Viacha”.

El vicepresidente Edmand Lara exigió una investigación y pidió no minimizar las explosiones por pirotecnia.

Los dos fallecidos y las siete personas desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”. Dos de los 81 heridos se encuentran en estado grave. Continúa la búsqueda entre los escombros y la investigación para establecer las causas de las explosiones.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó que dos personas fallecieron, siete se encuentran desaparecidas y 81 resultaron heridas tras dos detonaciones de consideración registradas esta tarde en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, en Viacha.

Justiniano explicó que, de acuerdo con la información preliminar, la primera detonación habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar. Posteriormente se produjo una segunda explosión, de mucha mayor magnitud, cuyas causas y material involucrado todavía son determinados mediante las pericias especializadas.

El ministro confirmó que los dos fallecidos y las siete personas reportadas como desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento. Los dos fallecidos ya fueron levantados por el Ministerio Público y serán trasladados a la morgue para la correspondiente autopsia médico-legal.

Respecto de las siete personas desaparecidas, Justiniano señaló que los equipos continúan con la remoción de escombros y la búsqueda en el área afectada. Remarcó que no se especulará con un número adicional de víctimas hasta verificar cada caso de manera oficial.

“Por una cuestión de respeto y de seguridad de lo que estamos haciendo, no vamos a convertir una información preliminar en una cifra oficial hasta concluir con la remoción de los escombros y verificar cada caso”, afirmó.

De las 81 personas heridas, al menos dos se encuentran en estado grave y reciben atención médica. La ministra de Salud realiza seguimiento de la atención y evolución de las personas afectadas en los diferentes hospitales.