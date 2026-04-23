Felcc aprehende a empleado por el robo de Bs 5 millones en la zona sur de La Paz

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) aprehendió a un empleado de una empresa de transporte de valores por las contradicciones presentadas en su declaración luego del robo de Bs 5 millones, informó el comandante de la Zona Sur, Miguel Zambrana.

De acuerdo con el informe policial, el denunciante dio una información que no era la correcta, en principio; sin embargo, tras una investigación, la Policía Boliviana determinó que fue él quien tenía la autorización para retirar el monto del dinero de la empresa.

"Él entrega el dinero a supuestos acreedores, personas a las que se debía ese dinero, pero no ese monto; él hace referencia a que solo debía medio millón de bolivianos, pero le arrebatan el dinero y se hacen con los cinco millones", indicó Zambrana en contacto con Bolivia Tv.

El jefe policial precisó que el empleado, por la confianza que le tenía el dueño de la empresa, retiró el monto de dinero de manera voluntaria; ahora es investigado por el delito de robo agravado. El hecho ocurrió en la zona sur de La Paz.