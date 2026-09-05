Buscan a 14 uniformados desaparecidos en la explosión en Viacha

El comandante del Regimiento Bolívar y del Centro General de Mantenimiento, El teniente coronel Antonio Amaru, difundió la nómina de los 14 uniformados que hasta el momento no han sido localizados. Aclaró que se trata de una lista de personas no localizadas y no de fallecidos.

El jefe militar informó que 14 uniformados que se encontraban en el sector afectado por las dos explosiones registradas en el centro militar de Viacha no fueron localizados hasta el momento.

De acuerdo con la nómina oficial difundida por el comandante, se trata de 13 conscriptos y un sargento primero, cuyo paradero aún no ha podido ser establecido.

La autoridad precisó que la nómina corresponde exclusivamente a personas no localizadas y no constituye una lista de personas fallecidas. Las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en el área afectada.

Amaru señaló que, conforme cada persona sea localizada, la información será actualizada oficialmente. Cualquier modificación de la nómina será comunicada una vez que los datos hayan sido debidamente verificados.

La relación nominal es la siguiente:

Centro General de Mantenimiento – Primer Escalón

1. Pacheco Monrroy, Brian.

2. Flores Poma, Arnel Rubén.

3. Tancara Mita, John.

4. Condori Choque, Héctor Ramiro.

5. Flores Rojas, Joel David.

6. Choque Alanoca, Gabriel.

7. Ruquipa Ruquipa, Wilder Elmer.

8. Cornejo Chipana, Johnny Alberto.

Centro General de Mantenimiento – Segundo Escalón

9. Ignacio Mamani, Alex.

10. Mamani, Kevin Yosmar.

11. Sonco Huanca, Santos.

12. Mamani Miranda, Juan.

Regimiento de Artillería y Mantenimiento-2 “Bolívar”

13. Wilson Copa Mamani, soldado del Regimiento Bolívar.

Personal de instrucción

14. Sargento Primero Mauro Quisbert Vega.

El comandante del Regimiento Bolívar reiteró que ninguna de las 14 personas incluidas en esta nómina debe ser considerada fallecida mientras no exista una constatación oficial.

Las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan en el lugar. Las autoridades mantienen comunicación con las familias y proporcionarán información oficial conforme avance el trabajo de los equipos especializados.

La prioridad es localizar a los 14 uniformados y brindar información oficial y verificada a sus familiares.