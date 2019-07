El VAR sentencia la eliminación de Royal Pari ante La Equidad

Royal Pari estuvo en ventaja durante 60 minutos, pero un error en la salida del portero Jorge Araúz y una jugada revisada por el VAR sentenciaron su eliminación, tras caer 2-1 ante La Equidad, en duelo jugado en el estadio El Campín de Bogotá, por la vuelta de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2019.

En los primeros minutos, La Equidad se mostró en la cancha como un plantel más ordenado y con un esquema ofensivo decidido a liquidar rápidamente el cotejo.

Al frente estuvo un Royal Pari que aguardó en el fondo y estudió al cuadro local para ver la forma de hacer daño.

La Equidad fue más, pero el Inmobiliario abrió la cuenta a los 16’ PT con definición del colombiano Jhon Jairo Mosquera, tras un pase entre líneas de Pedro Siles y que la zaga bogotana no logró despejar a tiempo (0-1).

Royal Pari se rebeló ante el dueño de casa y comenzó a generar más y mejores jugadas de peligro ante el arco de Diego Novoa.

Sin ideas, La Equidad se fue al descanso para replantear el cotejo ante un ilusionado Royal Pari que aguantó hasta donde pudo.

Y en el complemento, el cuadro boliviano fue superior, pero La Equidad igualó a los 31’ ST tras un error del meta Jorge Araúz que no contuvo un balón aéreo y que Jáider Riquett se encargó de definir para el 1-1.

Sobre 42’ ST, una polémica jugada dio la victoria a La Equidad, tras un ataque que fue anulado por presunto fuera de lugar, pero que al final el VAR convalidó el tanto de Ethan González (2-1).

INDEPENDIENTE DEL VALLE Y ARGENTINOS VAN POR EL PASE

REDACCIÓN CENTRAL

Con la ventaja obtenida en la ida de sus respectivos partidos, Independiente del Valle y Argentinos Juniors buscarán completar la semana de revanchas su pase a la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2019.

Hoy (20:30 HB), el cuadro ecuatoriano de Independiente del Valle recibirá la visita de Caracas FC en el estadio Atahualpa de Quito, tras el 0-0 en la capital venezolana.

El vencedor de la llave entre ecuatorianos y venezolanos será rival del ganador del encuentro Independiente (ARG) vs Universidad Católica (ECU), cuyo partido de ida se jugará en Buenos Aires el jueves 25 de julio (20:30 HB).

En el estadio Diego Armando Maradona, mañana a las 20:30 (HB), Argentinos Juniors buscará refrendar el 0-1 logrado en su visita a Colón de Santa Fe.

El ganador de la llave entre clubes argentinos rivalizará con el ganador de Zulia FC (VEN) y Sporting Cristal (PER), que jugarán la ida en Maracaibo este martes 23 de julio (16:00 HB).

Las restantes llaves a jugarse son: Peñarol (URU) vs Fluminense (BRA), el martes 23 de julio desde las 20:30 en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo; Botafogo (BRA) vs Atlético Mineiro (BRA), el miércoles 24 de julio (20:30 HB) en el estadio Olímpico Nilton Santos; el jueves 25 de julio Corinthians (BRA) vs Montevideo Wanderers (URU), en el estadio Arena Corinthians (20:30 HB). La vuelta se juega entre el 30 de julio y 1 de agosto.