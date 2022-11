Sudamérica resta equipos y la ilusión se reduce a Brasil

La legión sudamericana en el Mundial Catar 2022 comenzó a definir su futuro en los pasajes finales de la fase de grupos. Las esperanzas se cifran en Brasil, hasta ahora la única selección en competencia, luego de la eliminación ayer de Ecuador y con el boleto aún en duda de Argentina y la delicada situación de Uruguay en el certamen.

Las cuatro selecciones llegaron con bastante optimismo. De todas ellas, la única que cubrió las expectativas es Brasil, que sumó los seis puntos en juego y sin recibir goles en contra, una campaña que va de menos a más y que puede ser la base para encumbrar a la Canarinha, 20 años después de su última consagración.

El otro lado de la moneda dejó el sinsabor de la eliminación ecuatoriana: una derrota 1-2 con Senegal apeó a la Tri, de gran comienzo en Catar 2022, y mermó las opciones de Conmebol de tener un representativo más en octavos de final.

Aún al costado de la moneda y sin conocer plenamente su futuro, Argentina y Uruguay se debaten entre seguir o hacer maletas.

La Albiceleste parece tener mejores perspectivas que su vecino oriental. No obstante, Argentina debe medirse hoy (15:00 HB) a Polonia, líder de la serie C, y ganar para no depender de nadie más. Un empate o una derrota harán que Lionel Messi y compañía vean de reojo lo que harán Arabia Saudí y México, que juegan paralelamente.

Lo único cierto de este grupo es que ninguna de las selecciones participantes tiene pasaje para la siguiente fase.

El caso más delicado entre las naciones sudamericanas es el de Uruguay. La Celeste marcha en el último lugar, con un solo punto y sin goles anotados.

El equipo de Diego Alonso aún tiene una chance para salir de terapia intensiva y engancharse a los octavos de final: debe imponerse a Ghana, por cualquier marcador, y esperar que Portugal, líder y clasificado con antelación, supere a Corea del Sur.

La aparición de la garra charrúa es la ilusión que tiene la parcialidad uruguaya de cara el cotejo de este viernes (11:00 HB) frente a las Estrellas Negras, un duelo aún marcado por los cuartos de final del Mundial Sudáfrica 2010 y en el que Ghana busca un “resarcimiento” de daños y perjuicios de aquella edición.

Un empate para Uruguay no entra en sus objetivos, menos una derrota.

Hasta el viernes, Sudamérica sabrá si puede reforzar a su legión o irá solo con Brasil a la conquista de un campeonato mundial.

Concacaf presente ante el reloj de arena

Estados Unidos avanza

La selección norteamericana logró una merecida victoria sobre Irán que le dio el pase a octavos de final.

México pende de un hilo

En uno de sus peores arranques de torneo, México está con la calculadora en la mano: debe ganar a Arabia Saudí y esperar una mano de Polonia para clasificarse.

Costa Rica sueña despierta

Los ticos tienen una misión difícil: ganar o empatar con Alemania, a la espera de que España supere a Japón para ir a octavos de final.

Canadá, solo por cumplir

Sin nada más que el honor en juego, los Canucks se despiden de su segundo Mundial dejando gratas sensaciones.