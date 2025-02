Real Madrid: día y medio de descanso para recobrar fuerzas y rebajar la indignación

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha dado a sus jugadores un día y medio de descanso, con la clara consigna de total desconexión del fútbol y máximo descanso, para pasar página de la séptima derrota de la temporada, en la visita al Espanyol, que deja un poso de indignación e incredulidad ante la actuación arbitral.

Ningún jugador del Real Madrid habló tras el partido ante el Espanyol, ni en la televisión del club ni en la zona mixta del RCDE Stadium. El gesto de Kylian Mbappé, al ser preguntado por la entrada por detrás de Carlos Romero que el colegiado Muñiz Ruiz castigó con tarjeta amarilla, fue llevarse los dedos a la boca y simular una cremallera. "No me dejan", aseguró Fede Valverde excusándose por no poder dar declaraciones.

Los jugadores del Real Madrid, el cuerpo técnico y los dirigentes del club compartían el mismo sentimiento de indignación. El único que lo expresó fue Ancelotti en rueda de prensa: "Es inexplicable que el árbitro no haya sacado la tarjeta roja; el VAR está también para esto", denunció.

El Real Madrid reclama dos acciones de penalti, una por mano en una acción de Fran García y una segunda por derribo dentro del área a Mbappé, no entiende el gol anulado a Vinícius, y según apuntan a EFE fuentes del club, el enfado aumentó al leer el acta del partido al ver la manera en la que el colegiado explica la cartulina amarilla a Romero por su entrada.

"Fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón", escribió Muñiz Ruiz, del comité gallego. El Real Madrid comparte que es una acción temeraria y no comprende como para el colegiado existía una disputa por el esférico, dado que el defensa del Espanyol se lanzó a espaldas de Mbappé, sin tener nunca cerca el balón, golpeando en un gemelo del delantero francés.

El complejo panorama defensivo de Ancelotti

El Real Madrid vio cortada su firme reacción al duro golpe recibido en el clásico de la final de la Supercopa de España, con cinco triunfos consecutivos y una media goleadora de 4 goles. Ante el Espanyol perdió el gol, y por cuarta vez en la temporada acabó un partido sin marcar. Hasta 21 remates, siete a puerta, dos a la madera, según datos oficiales de LaLiga, y ni un solo gol. Castigado en apenas dos disparos del Espanyol a la portería defendida por Thibaut Courtois.

Con la plantilla al límite de sus fuerzas tras disputar nueve partidos en el mes de enero e iniciar un febrero que, de momento, presenta siete partidos que pueden ser ocho si supera al Leganés en Copa del Rey y alcanza semifinales, Ancelotti ha dado un respiro a sus futbolistas.

Recibió el técnico italiano con la lesión muscular de Antonio Rüdiger una de las peores noticias a días de duelos de la grandeza del derbi, ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu en el pulso entre los dos primeros clasificados de LaLiga EA Sports, o el duelo europeo inesperado entre los que eran considerados como favoritos en la Liga de Campeones, frente al Manchester City en la ronda previa a octavos de final.

El defensa alemán y pilar defensivo con las bajas de larga duración por lesiones de rodilla de Dani Carvajal y Éder Militao, sufrió ante el Espanyol una pequeña rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Estará de baja entre dos y tres semanas y a 'Carletto' se le queda un panorama complejo.

Ya está jugando con un futbolista fuera de su demarcación como Aurélien Tchouaméni y con un canterano que no integraba la plantilla a inicio de temporada, Raúl Asencio. De los centrales del primer equipo tan sólo dispone de David Alaba y el austriaco acaba de regresar después de trece meses alejado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla.

Sin el ritmo de competición necesario, Alaba ha ido entrando poco a poco en el equipo con minutos ante Las Palmas, Salzburgo y Real Valladolid. Se espera que el duelo copero en Butarque ante el Leganés sea su primera titularidad desde el 17 de diciembre de 2023, el día que se rompió el ligamento cruzado ante el Villarreal. Servirá para Ancelotti para sacar conclusiones, consciente de que es pronto para que su jugador pueda disputar varios partidos por semana.

Las pruebas, con Jacobo Ramón integrándose un paso más en el primer equipo mientras Rüdiger esté de baja, las iniciará Ancelotti desde el lunes, día para el que ha planificado una sesión vespertina en la Ciudad Real Madrid desde las 15:00 horas para preparar, con dos entrenamientos, el duelo de Copa del Rey ante el Leganés del miércoles, a partido único en Butarque.