César Farías es prácticamente el nuevo técnico de la Verde

Todo parece estar encaminado para que César Farías sea el director técnico de la selección boliviana de fútbol, a tal punto que su abogado, Diego Martín Agosti, se reunirá hoy por la mañana con la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para ir afinando los detalles del contrato, según reveló ayer el venezolano de 46 años de edad.

Hasta el pasado viernes, Farías había negado contactos con la dirigencia de la federación, pero ayer por primera vez admitió las negociaciones en una entrevista que le hizo el periodista venezolano Fernando Petrocelli, en Buenos Aires.

“Es posible que sea el técnico de Bolivia, no sé si esto sale como primicia o no, pero estos días me han tratado de contactar y no he hablado. Hoy puedo decir que hay un acercamiento y que mi abogado está viajando a La Paz, desde Buenos Aires, afinamos muchos detalles para discutir, que son detalles que ellos quieren y yo quiero. Los detalles son de la forma de preparación y contractuales”, aseguró el llanero Farías en la capital bonaerense.

Farías mencionó que para él es primordial tener las cosas claras en el contrato que lo ligaría a la FBF. “Veo que existe mucha dicotomía en eso y hoy la experiencia es que hay que hacer todo en blanco y negro, correctamente, para el bien de ellos y de uno, estamos en esa etapa”, subrayó.

Finalmente, el entrenador aseguró que si todo sale bien viajará mañana a la sede de Gobierno y el viernes será presentado ante los medios de prensa. “La reunión es mañana (hoy), debe cerrarse para bien o para mal, creo que será para bien, el jueves tengo que viajar y el viernes me siento a hablar con los medios”, sostuvo un sonriente Farías durante la entrevista realizada por Petrocelli.

Farías dirigió al seleccionado boliviano en ocho amistosos que se disputaron en 2018.

El balance de su paso por la Verde es de un triunfo, cuatro empates y tres derrotas.

Presupuesto

Los dirigentes prefieren evitar el tema y se habla más de las pretensiones económicas de los cinco técnicos que aspiran a dirigir la selección nacional y que se encuentran por encima del techo presupuestario que fijó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), según la información que dio a conocer ayer Freddy Cortez, miembro de la comisión seleccionadora.

Cortez ratificó que los cinco nombres que pusieron a consideración del comité son el de los venezolanos César Farías y Richard Páez; además del argentino Sergio Batista, el colombiano Hernán Darío Gómez y el franco español Luis Hernández.

“Hay que analizar muy bien el tema económico. El techo que nos ha puesto la FBF no se ajusta a ninguno de los casos y habrá que negociar cuál es la opción más factible para la federación”, sostuvo Cortez.

La entidad federativa hizo conocer que el próximo entrenador de la Verde debe ajustarse al medio millón de dólares que se tiene presupuestado por año, aunque el directivo Antonio Decormis admitió a este medio que el “presupuesto se puede elevar un poco más”.

Una de las opciones que deberá manejar el comité ejecutivo con el profesional que salga elegido es ofrecerle un “buen premio” por la clasificación al Mundial de Catar 2022, en las Eliminatorias que comenzarán el próximo año.

La reunión del comité ejecutivo quedó confirmada finalmente para este viernes en La Paz y el entrenador que sea designado deberá llegar el fin de semana para asumir de inmediato el cargo, ya que dentro de una semana deberá estar al frente del equipo Sub-23 que debe jugar un amistoso frente a su similar de Argentina, en la capital bonaerense.

Posteriormente el 10 de septiembre la selección tiene pactado jugar un amistoso con el seleccionado de Ecuador, en la localidad de Cuenca.

Pese a todo, el entrenador venezolano César Farías “tiene un plus” extra sobre el resto de los candidatos ya que conoce el medio y no tendría problemas en adaptarse inmediatamente al trabajo del Equipo de Todos, más cuando está en puertas un par de amistosos que debe encarar el elenco nacional con vistas a las Eliminatorias.

“La reunión es mañana (por hoy), debe cerrarse para bien o para mal, creo que será para bien”.

“El jueves tengo que viajar y el viernes me siento a hablar con los medios”, aseguró el técnico venezolano

EL VENEZOLANO YA TIENE SU EQUIPO DE TRABAJO

Por la noche, el DT venezolano explicó que su abogado Agosti se reunirá hoy por la mañana con la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Adelantó que en caso de asumir la Verde, “tenemos todo claro, tenemos claro los viajes, los rivales” de la Selección para los partidos amistosos.

También habló de su equipo de trabajo. “Lucas Nava será mi preparador físico, la FBF tiene otro preparador físico, el asistente técnico será Luis García, quiero contar con el mejor preparador de arqueros de Bolivia, que es Hamlet Barrientos y mi psicólogo Manuel Llorens”, apuntó en Monumental.

La FBF emitió anoche un comunicado en el que aclara que “aún no se tiene ningún nombre definido”.

Reunión de FBF

Debido a diferentes razones la FBF determinó que la reunión del Comité Ejecutivo fuera diferido para el siguiente viernes, en la ciudad de La Paz.

En este encuentro los ejecutivos del ente federativo tenían la tarea de nombrar al nuevo cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol. Ese día lo más seguro es que el venezolano César Farías sea presentado como el nuevo técnico de la Verde.