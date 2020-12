Díaz dejará de ser el técnico de Wilstermann el viernes

La dirigencia del club Wilstermann le informó al estratega Cristian Díaz que desde el 1 de enero dejará de ser el técnico del plantel. La noticia la confirmó el propio Díaz.

“Me comunicaron que desde el 1 del año próximo ya no seré parte de la familia de Wilstermann, antes de eso quedan dos partidos vitales que aún deben jugarse”, aseguró Cristian Díaz, en una entrevista a Dosis de Fútbol.

El estratega sostuvo no existió un acuerdo o negociación para su salida, sino que se trató de una determinación unilateral.

“Toca la resolución de un contrato de esta manera, de manera unilateral, yo siempre las cosas que tengo para decir las diré de puertas para adentro y pero para afuera manifestaré el agradecimiento a la dirigencia por haber confiado en mí, a los futbolistas por haberse brindado siempre, nunca claudicaron, siempre fueron adelante y sobre todo a la gente que este año la gozamos muy poquito y desgraciadamente en estos últimos partidos no pudimos contar con su presencia en la cancha”, dijo.

El técnico no quiso ahondar en las razones que pudieron generar su salida del club Wilstermann, aunque reconoció que en el fútbol lo que manda son los resultados.

El idilio que se tenía entre la dirigencia del club Wilstermann y el estratega argentino Cristian Díaz había generado en julio pasado que se amplíe su contrato hasta diciembre de 2021, vínculo que ahora buscará la mejor salida económica.

Wilstermann armó un plantel que debía pelear el bicampeonato y avanzar lo más lejos en la Copa Libertadores.

En el torneo local perdió la opción del título después de que dejó escapar puntos importantes en casa, pero pese a que recuperó algunas unidades tras las victorias ante Guabirá y San José, a dos fechas para que finalice el campeonato sus posibilidades se resumen en pelear por lograr Bolivia 4 a la Copa Libertadores.

En la Copa, Wilstermann fue el mejor equipo boliviano. Clasificó a los octavos de final como el mejor del grupo, pero fue eliminado en cuartos tras caer de visitante y de local.

Fueron estos resultados los que generaron que Wilstermann finalice su vínculo con el técnico que le dio un título en 2019.

“Trataré de irme de la mejor manera posible, desde mi lugar siempre van a escuchar palabras de agradecimiento. Estos tres días que me quedan seguiré dando el 100% de la poca o mucha capacidad que tenga, de mi forma de ser impetuosa y en la búsqueda de que el equipo gane. No porque hoy este fuera de la institución voy a dejar de hacer lo que es mi trabajo y mi responsabilidad de la manera en la que siempre lo hice”, dijo.

El estratega no tiene aún claro su futuro después del 1 de enero. Por lo pronto sostuvo que aprovechará para pasar un tiempo junto a su padre y su hijo a quienes no pudo ver los a menudo.

“Yo no decidí irme, no me quedé sin fuerzas, sino más al contrario, no es que yo tomé esta decisión. Conocí un país hermoso con gente trabajadora, la verdad si me gustaría quedarme a dirigir en Bolivia, pero no sé qué me deparará el futuro, veremos qué pasa más adelante, no sé qué tiempo tardaré en volver a dirigir, si por mi fuera el 1 estoy saliendo de acá y el 2 estar trabajando”, manifestó.

Algunos medios ayer especularon que Mauricio Soria sería quien reemplace a Cristian Díaz en la dirección técnica.

Libertadores

Wilstermann no pierde la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores 2021, porque aún se enfrentarán a un rival directo en esta lucha.

Wilstermann pelea por el boleto a la Libertadores con Royal Pari, que tiene cuatro puntos de ventaja, a quien enfrentará la última fecha.

Pero para llegar con chances de pelear por el cupo con Royal Pari en la última fecha, Wilstermann primero debe vencer hoy (15:00) a Bolívar en el clásico nacional.

El plantel de Wilstermann no ha dejado de participar en la Copa Libertadores desde 2016. Este año buscaba su quinta clasificación continua al campeonato de clubes más importante organizado por la Conmebol.

“Los jugadores mejor pagados están en Wilster”

Ante las declaraciones del volante Leonel Justiniano, que aseguró que fue la dirigencia la que fracturó al equipo, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, dijo estar sorprendido ante esas declaraciones, porque los jugadores aviadores fueron los mejores pagados a nivel nacional.

“Lo escuché, estoy sorprendido. Es verdad que no tuvimos un año económico bueno, pero quiero decir a la hinchada y a los jugadores: el equipo que mejor pagó a sus jugadores fue Wilstermann, el equipo que dio mayores porcentajes fuimos nosotros”, aseguró Vargas en una entrevista al programa “Dosis de Fútbol.”

“Hoy debemos octubre y noviembre. Los que menos van a ganar serán el 75%; el siguiente equipo fue el Bolívar, que pagó el 50% a sus jugadores”, aseguró.

En cuanto al futuro de Justiniano en el plantel aviador tras estas declaraciones, Vargas sólo dijo que “cada uno es arquitecto de su propio destino, si el jugador piensa eso de nosotros, qué se puede hacer”.

“Vamos a pelear hasta lo último”

El volante de Wilstermann Didí Torrico sostuvo que el plantel es consciente de que aún tiene posibilidades de lograr la clasificación a la Copa Libertadores y pelearán por esa chance hasta lo último.

“Tenemos la posibilidad aún de llegar a la Copa Libertadores, nosotros vamos a pelear hasta el último partido. Ante Bolívar, buscaremos los tres puntos y saldremos por ellos. Sabemos la dificultad que tendremos al frente, porque es un equipo que quiere ganar porque se juega el título”, sostuvo Torrico.