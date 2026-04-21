Lara a Sokol: “usted me debe respeto”

El vicepresidente Edmand Lara respondió este martes al comandante general de la Policía, Mirko Sokol, luego de que este pusiera en duda su credibilidad ante denuncias contra la institución y recordara su historial disciplinario. Lara rechazó las declaraciones y afirmó que Sokol actúa como si aún fuera su superior.

“El comandante general de la Policía Boliviana le debe respeto tanto al presidente como al vicepresidente. Se olvida, y piensa que mi persona sigue siendo su subalterno. Pero, señor comandante, lo que he dicho es la verdad. (...) Gracias al pueblo soy el vicepresidente y usted me debe respeto”, afirmó Lara mediante un video.

Denuncias y desmentidos

La polémica surge tras la defensa pública de Sokol sobre el denominado caso “maletas”, cuando aseguró que la Policía actuó dentro del marco legal y negó cualquier encubrimiento o vínculo con hechos de corrupción o narcotráfico.

En respuesta, Lara sostuvo que sus denuncias no son infundadas y que están respaldadas en informes, declaraciones y actuaciones dentro de procesos de investigación.

El vicepresidente insistió en que el comandante policial estaría involucrado en el encubrimiento de presuntos hechos de corrupción y narcotráfico dentro de la institución, mencionando el caso de las “narcomaletas” y otras supuestas irregularidades policiales.

También cuestionó el estado de la Policía, a la que describió como afectada por corrupción, extorsiones y la participación de algunos de sus miembros en delitos, lo que –según dijo– genera creciente malestar en la ciudadanía.

Historial y corrección

Un día antes, Sokol presentó el historial disciplinario de Lara, que incluye siete llamadas de atención, tres arrestos, tres procesos disciplinarios, dos retiros temporales, un proceso penal y una baja definitiva sin derecho a reincorporación.

Sin embargo, el vicepresidente defendió su trayectoria y aseguró que fue sancionado por denunciar hechos irregulares dentro de la institución. Afirmó que no fue debidamente notificado ni contó con garantías de defensa en los procesos disciplinarios en su contra.

En la conferencia, el jefe policial también elevó el tono y aludió a Lara al señalar que no permitirá ataques a la institución, especialmente cuando provienen de personas “neófitas”, “mitómanas” y “resentidas”.

Ante ello, Lara afirmó que solo pide una Policía “digna” y exhortó a combatir la corrupción interna, advirtiendo que el poder no es eterno.