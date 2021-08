Chávez termina con una fatiga la primera práctica

El volante de creación argentino Cristian “Pochi” Chávez finalizó ayer con una fatiga muscular en la rodilla derecha, en la primera práctica de Wilstermann tras el regreso a los entrenamientos.

Fue el director técnico de Wilstermann, Diego Cagna, el que hizo referencia a la molestia de Chávez, quien en mayo pasado fue operado en la rodilla derecha y ahora está en plena etapa de recuperación física.

“Cristian (Chávez) es el que no está aún, todavía le falta. Hoy (por ayer) no pudo terminar lo que hicieron los compañeros porque tenía una molestia en la rodilla, no está del todo bien”, dijo Cagna, a tiempo de complementar que, por lo tanto, es “difícil que pueda sumar minutos todavía”.

El jugador, que no paró durante los días de descanso, ayer trabajó a la par de sus compañeros, pero no terminó el trabajo por una molestia en esa región de la rodilla.

Desde el cuerpo médico del plantel se informó que sólo se trata de una fatiga que es parte del proceso de recuperación, pero no resintió la lesión.

Aunque el jugador está desesperado por volver a jugar, el proceso de recuperación aún tomará algo de tiempo y exigirá más paciencia.

Rodríguez ,el ausente

El plantel aviador regresó a los entrenamientos ayer, después de una semana de descanso, con la presencia de casi todos los jugadores.

Patricio Rodríguez aún no pudo regresar al país, ya que viajó a Brasil, donde se encuentra su familia.

El jugador cuenta con un permiso y se espera que se una a los entrenamientos entre hoy y mañana.

Los otros futbolistas que no estuvieron en la práctica fueron Gilbert Álvarez, Sebastián Reyes, Moisés Villarroel, Daniel Sandy y Lucas Galarza. Los tres primeros se encuentran convocados a la selección nacional para la siguiente triple fecha de las eliminatorias, mientras los goleros fueron llamados al microciclo con el estratega de la sub-21, Pablo Escobar.

Cagna descarta amistosos

El director de técnico de Wilstermann, Diego Cagna, descartó que el plantel profesional dispute algún partido amistoso durante el receso del Torneo Único que volverá al disputarse aproximadamente entre el 11 y 12 de septiembre.

“No creo que tengamos amistoso, es muy poco tiempo”, dijo Cagna, ayer tras la práctica.

Los que si jugarán un amistoso serán los jugadores de la reserva. Hoy se brindarán mayores detalles del clásico de exhibición entre Wilstermann y Aurora.