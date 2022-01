Chávez llega a Wilstermann en busca de recuperar su nivel

El delantero argentino Andrés “Comandante” Chávez llega a Wilstermann en busca de volver al nivel que lo llevó a jugar en Boca Juniors y Sao Paulo. El jugador ayer confirmó su contratación por el club aviador para la presente temporada.

“Esta es una linda oportunidad para mostrarme y volver a reencontrarme con la mejor versión de uno. Voy a tratar de dejar una marca en Wilstermann”, aseguró Chávez, en entrevista con Dosis de Fútbol.

Chávez no ha tenido sus mejores años desde que se fue al Panathinaikos del fútbol griego en el que según algunas páginas de estadísticas sólo uno de sus partidos completó los 90 minutos y anotó dos goles.

Después de su paso por el fútbol europeo Chávez volvió a su tierra natal y fue uno de los fichajes más sonados en Argentina. Huracán pagó una millonaria suma por sus derechos federativos, pero según la prensa argentina no llenó las expectativas ya que después de tres años y 75 partidos logró convertir 18 goles.

Ya sin contrato con Huracán, como jugador libre decidió irse al fútbol de Chipre, donde jugó para el AEL Limassol, con el que según la página de estadísticas ceroacero.es no logró convertir ni un tanto en 10 partidos.

Son números que no acompañan la trayectoria que tuvo Chávez y según el diario Olé de Argentina, una de las razones es que no logró estar al 100% en el tema físico por diferentes lesiones, la última fue un desgarro en el cuádriceps que no lo dejó tener un buen final en Huracán, ni tampoco un buen inicio en AEL Limassol.

Sin embargo, Wilstermann se ha caracterizado por este tipo de contrataciones, que le han resultado muy bien. En los últimos años Cristian Chávez y Patricio Rodríguez son un claro ejemplo. Ninguno de ellos llegaba con buenos números, pero con la casaca aviadora hasta fueron figuras en las copas internacionales y volvieron a estar en la mirada internacional.

Chávez, que dio sus primeros pasos en Banfield, tuvo su paso por Boca Juniors, Sao Paulo, Panathinaikos (Grecia), Huracán y AEL Limassol (Chipre).

“En Chipre no paró el torneo, así que hasta antes de venirme estaba entrenando, estaba en competencia, eso me lleva a estar bien y ojalá me pueda ayudar para adaptarme rápido. Cuando me tocó jugar en La Paz, fui el que mejor se adaptó a la altura. Estoy con todas las ganas de ganarme un cupo en el equipo”, dijo Chávez.