Humberto Viviani: “Siempre quise dirigir afuera, es una gran experiencia”

El 14 de enero, el entrenador boliviano Humberto Viviani Ribera fue presentado oficialmente como entrenador del club FC Van, de la ciudad de Charentsavan y que milita en la poco conocida Liga Premier de Armenia, una experiencia profesional catalogada por el como “grandiosa” y que le abre las puertas de seguir dirigiendo en el Viejo Continente u otras latitudes.

Esta oportunidad fue aceptada por Viviani sin pensarla dos veces, luego de dirigir por casi cinco años en Bolivia (Palmaflor, Aurora, Mi Llajta FC, entre otros clubes). Por ahora, es un sueño cumplido, el primero de muchos en el plano deportivo.

“Yo pensaba salir a dirigir fuera del país y todo salió a pedir de boca. Después de dirigir cuatro años en Bolivia quería salir afuera a entrenar, a cualquier lado, aunque Armenia nunca se me pasó por la cabeza, pero la idea de dirigir fuera es lo que siempre quise. No sólo quiero quedarme acá, sino ir por otros lugares, pero Dios dirá”, relató Viviani, en contacto con Los Tiempos desde Armenia.

En noviembre de 2022, durante el Mundial de Catar, el estratega oriundo de Riberalta realizó cursos en España, país en el que fue contactado para conducir al club armenio, en primera instancia, hasta junio de este año. Luego se evaluará la ampliación del contrato.

Pese a que lleva recién casi tres meses viviendo en un país muy opuesto a Bolivia, en medio de un clima que baja hasta 25 grados bajo cero en invierno (-25 ºC), diferencia horaria de ocho horas con Bolivia, lidiar con un idioma distinto y las costumbres locales, Viviani contó que se adaptó a todas estas situaciones sin mayores dificultades, en gran medida gracias al apoyo de la dirigencia de FC Van, su intérprete y traductor, además de la amabilidad de los ciudadanos armenios.

“Es un país del que conocemos muy poco de su existencia futbolística, pero tiene un nivel muy alto. Tiene jugadores de todas las nacionalidades, técnicos de varios países. Es muy compacto en todas sus líneas, no es el número de Europa uno pero tiene su competitividad. En lo personal, dentro lo profesional, es una experiencia grandísima para mi”, contó el estratega.

En el club que dirige, que fue fundado el 31 de mayo de 2019, Viviani coincidió con varios futbolistas de habla hispana, como el caso del colombiano Wilson Barrios, el ecuatoguineano Renato Bengo, además de sugerir los fichajes del boliviano Diego Zamora, el argentino Manuel Morello y el nigeriano-boliviano Bismark Ubah.

“Hay jugadores de distintos países, africanos, rusos, ucranianos. Es difícil entender, pero hay que conocer la cultura de ellos para comprender el fútbol. El idioma (armenio) puede ser complicado porque no se entiende nada, pero la gente acá tiene una gran amabilidad cuando la empiezas a conocer y tratar, te respetan mucho y te intentan ayudar”, declaró Viviani.

En cuanto a la campaña al mando de FC Van, Viviani ya lleva cinco encuentros (cuatro derrotas y un triunfo). Su equipo marcha en la quinta ubicación con 30 puntos, por ahora alejado del único cupo a la fase clasificatoria de la Liga de Campeones (campeón) y de los dos boletos a la etapa preliminar de Conference League (segundo y tercero).

Viviani recordó estos cinco cotejos al frente de su equipo, aunque una dificultad con la licencia de entrenador estuvo muy cerca de llevarlo a regresar al país sin poder debutar.

“Nosotros tenemos la Licencia Pro de Conmebol, que UEFA convalida cuando pasan cinco años que vas dirigiendo en tu país, excepto Argentina y Brasil, que son tres. Yo tengo cuatro dirigiendo en Bolivia, entonces optaron sacar un permiso armenio para dirigir acá, no es permiso UEFA. Yo quise volver al país por este problema, así que pedí rescindir el contrato, pero los dirigentes del Van no quisieron que me vaya e hicieron todo para que siga”, sostuvo Viviani.

Viviani es el primer entrenador boliviano en dirigir en este país, más el primer futbolista nacional en jugar en la nación euroasiática fue Ronald Cuéllar (Alashkert FC), quien antecedió al DT, Zamora y Ubah en esta liga.

El caso del portero tarijeño Zamora también tiene una historia que Viviani recordó en este corto tiempo que lleva en Armenia.

El portero titular se marchó a su país (Rusia) y se aceptó la llegada de un tercer guardameta, calidad en la que llegó Zamora. En pocos partidos fue titular y la crítica de la afición es positiva.

Bolivia suma 13 técnicos en el exterior

Con la llegada de Humberto Viviani al fútbol armenio, al momento Bolivia cuenta con un historial de 13 técnicos que dirigieron en el exterior: los que dirigieron selecciones nacionales y algunos clubes, como Rómulo Cortez (Maldivas), Julio César Baldivieso (Palestina) y Gustavo Quinteros (Ecuador); también resaltan a nivel clubes Ramiro Blacut (Aucas), Erwin Sánchez (Boavista), Álvaro Peña (menores Dinamo de Kiev), Marco Etcheverry (Aucas), Nelfi Ibáñez (Hijos de Acosvinchos), Carlos Trucco (Pachuca), Víctor Barrientos (París FC), Edson Reynal (menores Rayo Vallecano) y Marcelo Robledo (Macará).