The Strongest y Blooming jugarán la final del repechaje de la Copa de Verano 2026

The Strongest llegó a la final del repechaje de verano tras golear por 4-1 a Totora-Real Oruro, en una noche soñada de Carmelo Algarañaz, autor de los cuatro goles de su equipo, ayer en el estadio Hernando Siles.

En el partido de ida, jugado en Oruro, empataron 1-1, por lo que el triunfo de ayer le dio un resultado global de 5-2 a los atigrados.

El primer tiempo fue favorable a The Strongest que anotó tres goles, Carmelo Algarañaz estuvo fino al anotar un triplete, a los 8, 43 y 46 minutos, el último tanto de “rabona”, al final de la etapa, el tanto despertó los aplausos de sus aficionados.

En el segundo tiempo, cambió la actitud de los jugadores de Totora-Real Oruro que de entrada anotaron el descuento mediante Ángel Quiñónez tras un centro de Edwin Ribera.

Pareció que los orureños iban a anotar el segundo, pero poco a poco bajaron la presión.

Luego, volvió a la carga The Strongest que buscó más goles, encima, fue expulsado Quiñónez por falta a Algarañaz. Con uno menos, Totora-Real Oruro retrasó sus líneas, bajó la presión del local que anotó el último gol con un “globito” de Algarañaz, la gran figura del partido, quien fue ovacionado por los hinchas atigrados.

En Santa Cruz

Blooming avanzó a la final del repechaje de verano luego de vencer por 4-1 a Gualberto Villarroel con tres goles del colombiano Byron Garcés, anoche en el estadio Gilberto Parada de Montero.

En el partido de ida había ganado el equipo orureño por 2-1, y con el triunfo de anoche, Blooming llegó a la final con un resultado global de 5-3.

Miguel Villarroel abrió la cuenta cuando se inició el partido, luego llegó el turno de Garcés que fue el jugador de la noche, al anotar tres goles, mientras Pablo Luján marcó el único gol de los orureños. El partido fue favorable a los locales de principio a fin, salvo el descuido en el gol de Luján para Gualberto Villarroel. Luego de este tanto, los locales arrinconaron al plantel visitante, en busca del tercer y cuarto gol que fue convertido por Garcés en el segundo tiempo.

Más datos

Aún no hay fechas para los partidos, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) definirá al retorno de los dirigentes de México. Anoche, atigrados y celestes fueron ampliamente superiores a sus rivales para avanzar a la siguiente fase del torneo que marca el inicio de la gestión 2026 en el fútbol boliviano.