NBA esperará su turno para la vacuna contra el Covid-19

El comisionado de la NBA, Adam Silver, señaló este lunes que la liga no se "saltará la línea" para la vacuna contra el covid-19 mientras se prepara para iniciar su nueva temporada en medio de un aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos.

En una conferencia telefónica antes del inicio de la temporada 2020-2021 este martes, Silver enfatizó que la NBA "esperará su turno" para obtener la vacuna, que comenzó a administrarse en el país la semana pasada.

"No hace falta decir que de ninguna forma saltaremos la línea", dijo Silver a la prensa. "Esperaremos nuestro turno para vacunarnos".

Silver apuntó que espera que los jugadores y el personal de la NBA eventualmente desempeñen un papel para ayudar a asegurar al público los beneficios de recibir la vacuna.

"Tengo la esperanza de que cuando seamos elegibles, los miembros de la comunidad de la NBA querrán vacunarse y es nuestro plan participar en los esfuerzos gubernamentales en términos de mensajes públicos sobre el beneficio de tomar la vacuna", añadió.

La NBA suspendio durante cuatro meses la temporada pasada, desde marazo, cuando la pandemia se extendió por todo el mundo, antes de reanudarse en julio con equipos basados en una burbuja en Orlando, Florida.

Esta nueva temporada se llevará a cabo con equipos jugando en sus mercados locales, un movimiento que representa innumerables desafíos logísticos para la NBA y sus 30 equipos en medio de casos de covid-19 que se disparan en muchos estados de EEUU.

Silver agregó que jugar una temporada completa en un entorno de campus similar a una burbuja se consideró "insostenible", pero insistió en que confiaba en los protocolos de salud y seguridad implementados para mitigar el riesgo del virus.

"Me han preguntado muchas veces '¿Por qué está comenzando su temporada ahora, dado el estado de la pandemia?'", dijo Silver. "Es una pregunta justa y la respuesta corta es que nos sentimos cómodos con los protocolos de salud y seguridad que hemos diseñado en consulta con la asociación de jugadores y nuestros expertos médicos. No abriríamos nuestra temporada si no creyéramos que es seguro y responsable hacerlo".