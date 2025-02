Doncic se despidió de Dallas

El base esloveno Luka Doncic publicó en redes sociales un mensaje para despedirse de los aficionados de Dallas Mavericks tras la confirmación de su pase a Los Angeles Lakers, de donde llegará Anthony Davis.

"Me hubiera gustado traeros un título de campeonato de la NBA. Hace siete años, vine aquí cuando era adolescente para hacer realidad mi sueño de jugar básquet al más alto nivel. Pensé que pasaría toda mi carrera aquí", escribió Doncic.

"El amor que me han brindado y el apoyo que me han brindado están más allá de lo que podría haber soñado. Un joven esloveno que vino a los Estados Unidos por primera vez me hizo sentir como en casa en el norte de Texas", agregó el base de 25 años.

Firmado por Atlanta en el "Draft" de 2018, Doncic fue inmediatamente trasladado a Dallas, donde promedió 28,1 puntos, 8,3 rebotes y 7,8 pases.

El año pasado terminó con el mejor récord de la temporada regular con un promedio de 33,9 puntos y fue uno de los principales artífices de la presencia de Dallas en la final de la NBA, en la que los "Mavericks" perdieron ante Boston Celtics.

Después de agradecer a sus ahora antiguos fanáticos, Doncic publicó un nuevo mensaje mostrándolo vistiendo los colores de los "Lakers".

"Estoy agradecido por esta increíble oportunidad. El básquet lo es todo para mí y dondequiera que juegue, lo haré con la misma pasión, el mismo placer y el mismo objetivo: ganar el título", garantizó Doncic.