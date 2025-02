Moscoso: “Volvimos, y con todo”

“Estoy más que feliz de poder estar de nuevo en canchas y sobre todo por lo que fue este torneo tras mi operación”, escribió en sus redes sociales la raqueta número uno de Bolivia, Conrrado Moscoso, después que el fin de semana ganó el título en dobles y el bronce en singles, en la primera fecha del Tour Profesional de Ráquetbol, Lewis Drug, que se disputó en Estados Unidos.

Moscoso volvió a la competencia después de la cirugía de periostitis que se hizo en el brazo derecho en octubre del 2024.

“En realidad no pensaba volver de esta manera, fui con mucho miedo y no referente al resultado del torneo, sino de cómo me iba sentir dentro la cancha, de si estaba nuevamente al nivel de competición que exige estos torneos y bueno, grande fue mi sorpresa”, señaló.

Moscoso además de agradecer a su familia y sus auspiciadores, por todo el apoyo incondicional que le brindan, tuvo palabras para su compañero de la disputa de dobles Kadim Carrasco, con quien obtuvieron el título el fin de semana.

“Gracias mi hermano, sé que veníamos buscando esto desde hace mucho, gracias por dejar todo en cancha literal y sobre todo por nunca mirar para atrás, que sea el primero de mucho mi hermano”, escribió.

El chuquisaqueño además escribió a sus detractores: “A tod@s mis haters que, dijeron que ya no volvería a jugar ráquet, que ya no iba a ser el mismo, que no iba a jugar igual que antes y obvio que tuvieron la razón, ya no soy el mismo de antes, ya no juego como antes, porque ahora tendrán una versión mía mejorada y reforzada, con la bendición de Dios y mi Virgen, día tras día continuaré creciendo. Volvimos, y con todo”