Manfred Reyes Villa: ¡Estamos habilitados!

El alcalde Manfred Reyes Villa publicó hoy en sus redes sociales que está habilitado para participar como candidato a la reelección de la Alcaldía de Cochabamba en las elecciones subnacionales debido a que el Tribunal Electoral Departamental (TED) desestimó la demanda de inhabilitación que se presentó en su contra.

De acuerdo con fuentes cercanas a la alianza Súmate, el Tribunal Electoral Departamental (TED), a través de una determinación asumida en Sala Plena, ratificó la habilitación plena de Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de Cercado, confirmando que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa electoral vigente.

El candidato a primer concejal por APB Súmate, Mauricio Noya, expresó la satisfacción de la organización política por la resolución emitida por el ente electoral, señalando que el TED actuó en estricto cumplimiento de la ley y reafirmó la legalidad de la postulación del Capitán Manfred Reyes Villa.

“Desde Súmate expresamos nuestra satisfacción con esta resolución. La candidatura de Manfred Reyes Villa nunca estuvo en riesgo, porque cumple con todos los requisitos exigidos por la norma y porque todas sus acciones siempre estuvieron apegadas a la legalidad”, sostuvo Noya.

Asimismo, indicó que los cuestionamientos presentados en contra del candidato responden a intereses políticos sin sustento jurídico, promovidos por sectores que —dijo— carecen de propuestas y de una visión clara para el desarrollo de Cochabamba.

Se espera que el TED se pronuncie en las siguientes horas para conocer su versión oficial y los resultados de las 25 denuncias de inhabilitación que se presentaron.