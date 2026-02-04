La Paz a un paso de ser confirmada como sede de los Bolivarianos 2029

La Paz está cerca de ser confirmada como sede de los Juegos Bolivarianos 2029. La visita que realizó Baltazar Medina, presidente, de Giorgio Alberti, director deportivo de la ODEBO (Organización Deportiva Bolivariana), le dio el envión que necesitaba la comisión impulsora, el Comité Olímpico Boliviano (COB), el gobierno departamental, municipal y nacional.

Entre el lunes y martes, tanto Medina como Alberti, junto a las autoridades deportivas y nacionales, realizaron un recorrido por los escenarios que podrían acoger el evento multidisciplinario y quedaron satisfechos por todo lo que vieron.

Ayer, el presidente de la Odebo fue recibido en la Casa Grande del Pueblo por el Viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, estaba acompañado por el alcalde Iván Arias, la directora del Sedede Carmen Callisaya, en la que se refrendó el compromiso para poder acoger el evento más importante de la región.

“Ha transcurrido la visita de las autoridades de la ODEBO, veo en el espíritu de ellos el hecho de que esto va bien, hay que dejar claro que, si queremos optar a algo, tenemos que demostrar las condiciones que tiene la ciudad de La Paz”, dijo en primera instancia el presidente del COB; Marco Arze, quien destacó las instalaciones.

“Creo que nuestros ilustres visitantes se van satisfechos en sus expectativas, como ciudad y departamento, el cariño de la gente es para destacar, vamos bien y espero que esto se consolide con el apoyo de todos, del gobierno municipal, del gobierno departamental y del gobierno nacional que junto al COB se va a concretar en las mejores condiciones”, dijo.

Medina, por su parte, expresó su beneplácito por todo lo que ha visto en La Paz.

“Muchas gracias por la importancia que le han dado a este proyecto, es importante que el gobierno nacional sea parte del mismo, igualmente agradecer al alcalde Arias por las reiteradas voces de apoyo, es indudable que es su responsabilidad como alcalde, buscar oportunidades para que la ciudad progrese y en materia deportiva, ofrecer mejores condiciones y posibilidades a la juventud paceña”, afirmó Medina quien también ponderó el apoyo del COB, debido a que fue la institución que propuso la candidatura de Bolivia.

El mandato estatutario es necesario, por ello la visita de los escenarios deportivos, y se produce una espera que no pone en riesgo la solidez de la propuesta para que La Paz sea la sede de los Juegos 2029.

“No me corresponde adelantar lo que dirá el comité ejecutivo de la ODEBO, pero si me preguntaran diría que no tendría objeción para que La Paz sea la elegida”, acotó Medina en medio de los aplausos. Será el comité ejecutivo de la Odebo, en su reunión en el mes de marzo, la que confirmará oficialmente si La Paz será sede de los Juegos Bolivarianos o no.

Una invitación

En medio del acto oficial en la Casa Grande del Pueblo, Baltazar Medina, comentó a Roberto Bustamante, Viceministro de Deportes, la estrategia que lleva la Odebo con el COB para conseguir la primera medalla olímpica para el país.