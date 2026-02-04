La Paz a un paso de ser confirmada como sede de los Bolivarianos 2029

Multideportivo
Redacción Central
Publicado el 04/02/2026 a las 9h13
ESCUCHA LA NOTICIA

La Paz está cerca de ser confirmada como sede de los Juegos Bolivarianos 2029. La visita que realizó Baltazar Medina, presidente, de Giorgio Alberti, director deportivo de la ODEBO (Organización Deportiva Bolivariana), le dio el envión que necesitaba la comisión impulsora, el Comité Olímpico Boliviano (COB), el gobierno departamental, municipal y nacional.

Entre el lunes y martes, tanto Medina como Alberti, junto a las autoridades deportivas y nacionales, realizaron un recorrido por los escenarios que podrían acoger el evento multidisciplinario y quedaron satisfechos por todo lo que vieron.  

Ayer, el presidente de la Odebo fue recibido en la Casa Grande del Pueblo por el Viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, estaba acompañado por el alcalde Iván Arias, la directora del Sedede Carmen Callisaya, en la que se refrendó el compromiso para poder acoger el evento más importante de la región.

“Ha transcurrido la visita de las autoridades de la ODEBO, veo en el espíritu de ellos el hecho de que esto va bien, hay que dejar claro que, si queremos optar a algo, tenemos que demostrar las condiciones que tiene la ciudad de La Paz”, dijo en primera instancia el presidente del COB; Marco Arze, quien destacó las instalaciones.

“Creo que nuestros ilustres visitantes se van satisfechos en sus expectativas, como ciudad y departamento, el cariño de la gente es para destacar, vamos bien y espero que esto se consolide con el apoyo de todos, del gobierno municipal, del gobierno departamental y del gobierno nacional que junto al COB se va a concretar en las mejores condiciones”, dijo.

Medina, por su parte, expresó su beneplácito por todo lo que ha visto en La Paz.

“Muchas gracias por la importancia que le han dado a este proyecto, es importante que el gobierno nacional sea parte del mismo, igualmente agradecer al alcalde Arias por las reiteradas voces de apoyo, es indudable que es su responsabilidad como alcalde, buscar oportunidades para que la ciudad progrese y en materia deportiva, ofrecer mejores condiciones y posibilidades a la juventud paceña”, afirmó Medina quien también ponderó el apoyo del COB, debido a que fue la institución que propuso la candidatura de Bolivia.

El mandato estatutario es necesario, por ello la visita de los escenarios deportivos, y se produce una espera que no pone en riesgo la solidez de la propuesta para que La Paz sea la sede de los Juegos 2029. 

“No me corresponde adelantar lo que dirá el comité ejecutivo de la ODEBO, pero si me preguntaran diría que no tendría objeción para que La Paz sea la elegida”, acotó Medina en medio de los aplausos. Será el comité ejecutivo de la Odebo, en su reunión en el mes de marzo, la que confirmará oficialmente si La Paz será sede de los Juegos Bolivarianos o no.

Una invitación

En medio del acto oficial en la Casa Grande del Pueblo, Baltazar Medina, comentó a Roberto Bustamante, Viceministro de Deportes, la estrategia que lleva la Odebo con el COB para conseguir la primera medalla olímpica para el país.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
2
EEUU y Colombia “trabajan” en cooperación contra el tráfico de drogas, declara Donald Trump
3
Precios, alcance y velocidad, ¿hay diferencias entre los servicios de Starlink y otras empresas?
4
El TED analiza 25 demandas para inhabilitar a candidatos en Cochabamba
5
Lluvias afectan a 28 municipios del país y rige alerta naranja en 4 departamentos

Lo más compartido

1
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
2
Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca: primer cara a cara tras diferencias
3
YPFB halla “producto residual” en tanques de almacenaje que provoca daños a los vehículos
4
Trump habla de acuerdo con el Gobierno de La Habana que niega diálogo en ese sentido
5
Gobierno culpa a la anterior gestión por el combustible de mala calidad

Más en Multideportivo

03/02/2026
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer, mencionó que Bolivia es el único país...
Ver más
03/02/2026
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer, mencionó que Bolivia es el único país...
Ver más
El club boliviano Olympic ya conoce a los rivales a los que enfrentará en el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de Voleibol de la rama femenina que se jugará del 18 al 22 de febrero en Lima...
Ver más
01/02/2026
San Martín y Olympic jugarán el Sudamericano de Clubes en 2026
Con el propósito de favorecer a los atletas e instituciones deportivas en general, se trabaja en la elaboración de una nueva Ley del Deporte, el objetivo tomó fuerza en ocasión de la Asamblea General...
Ver más
30/01/2026
Apuestan por una nueva Ley del Deporte en el país y la socializan con el Viceministerio del área
Del 6 al 22 de febrero en distintas ciudades del norte de Italia se desarrollarán los Juegos Olímpicos de Invierno, este campeonato forma parte del calendario oficial del Comité Olímpico...
Ver más
29/01/2026
Timo Grönlund representará a Bolivia en los Juegos de Invierno 2026 a realizarse en Italia
En Portada
04/02/2026 Economía
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, afirmó que los estándares de la gasolina para la venta al mercado está...
vista
04/02/2026 País
Choferes dan 24 horas al Gobierno para resarcimiento; dicen que gastaron Bs 12.000 por vehículo
Los choferes de La Paz dieron 24 horas al Gobierno para que los vehículos dañados de sus afiliados, por la denuncia de "mala calidad de combustible", sean...
vista
04/02/2026 Cochabamba
Amplían vacunación para sarampión, poliomielitis y rubéola hasta los 6 años
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba amplió ayer el rango de edad  para la vacunación hasta los 6 años para el sarampión, rubéola y...
vista
04/02/2026 País
Bolivia participa en conferencia de EEUU sobre el suministro de minerales críticos
Bolivia, mediante el canciller Fernando Aramayo y el ministro de Minería, Marco Calderón, participa este miércoles de la primera conferencia ministerial sobre...
vista
03/02/2026 País
De 26.000 inhabilitados reemplazaron a 1.300; plazo vence el jueves, según TSE
De 26.000 candidatos inhabilitados  hasta el  fin de semana los partidos y agrupaciones políticas sustituyeron a 1.300 cuando el plazo vence este 5 de febrero...
vista
04/02/2026 Cochabamba
Lluvia convierte las calles del norte de la ciudad de Cochabamba en ríos
Una breve, pero intensa lluvia registrada la mañana de este miércoles en la ciudad de Cochabamba convirtió varias calles y avenidas de la zona norte y el...
vista
Actualidad
Bolivia, mediante el canciller Fernando Aramayo y el ministro de Minería, Marco Calderón, participa este miércoles de...
Ver más
04/02/2026 País
Bolivia participa en conferencia de EEUU sobre el suministro de minerales críticos
Los choferes de La Paz dieron 24 horas al Gobierno para que los vehículos dañados de sus afiliados, por la denuncia de...
Ver más
04/02/2026 País
Choferes dan 24 horas al Gobierno para resarcimiento; dicen que gastaron Bs 12.000 por vehículo
La activista de derechos digitales e integrante de la Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, explicó cuáles son las...
Ver más
04/02/2026 País
Precios, alcance y velocidad, ¿hay diferencias entre los servicios de Starlink y otras empresas?
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, afirmó que los estándares de la...
Ver más
04/02/2026 Economía
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
Deportes
The Strongest no pudo anotar más de dos goles anoche, venció con lo justo a Deportivo Táchira (2-1) y en una semana...
Ver más
04/02/2026 Fútbol
The Strongest logra un triunfo apretado ante Táchira en La Paz
La Paz está cerca de ser confirmada como sede de los Juegos Bolivarianos 2029. La visita que realizó Baltazar Medina,...
Ver más
04/02/2026 Multideportivo
La Paz a un paso de ser confirmada como sede de los Bolivarianos 2029
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a...
Ver más
03/02/2026 Fútbol
The Strongest ante Deportivo Táchira, por el primer golpe en la Copa Libertadores
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
Ver más
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
Tendencias
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
Ver más
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d’Orbigny
Doble Click
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
Ver más
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria