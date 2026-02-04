Rescatan a 26 ranas gigantes y aprehenden a tres personas por comercializar sus ancas como plato gourmet

Publicado el 04/02/2026 a las 18h29
El Ministerio Público y la Policía Boliviana rescataron ranas gigantes del lago Titicaca en la comunidad de Huatajata, del departamento de La Paz, tras detectar que restaurantes comercializaban ancas de rana para consumo. De los operativos, resultaron tres personas aprehendidas. 

“En los tres allanamientos se han encontrado 27 espécimen de rana gigante, uno congelado justamente para su venta, otros en refrigeradores y dos en baldes de plástico. Uno muerto, 26 vivos”, informó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez .

La Fiscalía advirtió que estas ranas están catalogadas como anfibios en peligro crítico de extinción, de acuerdo con el Libro Rojo de los Animales Vertebrados de Bolivia. 

Por este caso, se aprehendió a tres personas —dos mujeres y un hombre— que serán investigadas por el delito de tráfico ilegal de vida silvestre, previsto en el artículo 223 bis del Código Penal, con una pena de 3 a 8 años en casos agravados.

Torrez informó que el Ministerio Público prevé presentar la imputación formal en las próximas horas y solicitar medidas cautelares, incluyendo detención preventiva para las dos mujeres aprehendidas. En el caso del hombre, al tratarse de un adulto mayor, se anticipó que se pedirá detención domiciliaria.

El coronel Marcelo Azeñas, de Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), explicó que la investigación se activó tras identificar en redes sociales la oferta del plato gourmet “ancas de rana” y un “jugo afrodisiaco” que incluía como ingrediente principal a esta especie. 

Agregó que, según información de inteligencia, el precio de comercialización oscilaba entre Bs 100 y Bs 150 por plato.

