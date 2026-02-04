EEUU y Colombia “trabajan” en cooperación contra el tráfico de drogas, declara Donald Trump

Deutsche Welle
Publicado el 04/02/2026 a las 8h32
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer que se llevó “muy bien” con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante el primer encuentro cara a cara que sostuvieron ambos tras meses de tensiones entre Washington  y Bogotá. 

“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien”, dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión. 

Y señaló que ambos países están “trabajando” en la cooperación contra el narcotráfico y también en levantar las sanciones estadounidenses que Trump impuso  a Colombia..

Sin guardia de honor

Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca, como sí hizo anteriormente con otros líderes, entre ellos el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Petro llegó a la residencia presidencial hacia las 10.55 hora de Washington (115.55 en Bolivia) a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera de Colombia.

A diferencia de las visitas de alto perfil, el automóvil entró por la puerta del edificio de oficinas ejecutivas, en lugar del Pórtico Norte de la Casa Blanca, y no se hizo la tradicional guardia de honor militar.

Es la primera reunión entre Trump y Petro, quien está en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones colombianas prevista para el 31 de mayo.

