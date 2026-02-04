EEUU y Colombia “trabajan” en cooperación contra el tráfico de drogas, declara Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer que se llevó “muy bien” con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante el primer encuentro cara a cara que sostuvieron ambos tras meses de tensiones entre Washington y Bogotá.

“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien”, dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.

Y señaló que ambos países están “trabajando” en la cooperación contra el narcotráfico y también en levantar las sanciones estadounidenses que Trump impuso a Colombia..

Sin guardia de honor

Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca, como sí hizo anteriormente con otros líderes, entre ellos el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Petro llegó a la residencia presidencial hacia las 10.55 hora de Washington (115.55 en Bolivia) a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera de Colombia.

A diferencia de las visitas de alto perfil, el automóvil entró por la puerta del edificio de oficinas ejecutivas, en lugar del Pórtico Norte de la Casa Blanca, y no se hizo la tradicional guardia de honor militar.

Es la primera reunión entre Trump y Petro, quien está en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones colombianas prevista para el 31 de mayo.