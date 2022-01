Dellien avanza a paso seguro en Concepción

El tenista Hugo Dellien, raqueta uno de Bolivia, dio ayer otro importante paso en el Challenger de Concepción, tras avanzar a cuartos de final del certamen que se desarrolla en el Club de Campo Bellavista.

Dellien (114 del ranking ATP) superó ayer en octavos de final al estadounidense Strong Kirchheimer por 2-0, con parciales de 6-0 y 6-1.

En ambos sets, el Tigre de Moxos fue superior y arrasó a su rival en una hora y cinco minutos de juego (1H05’), dando no sólo un paso hacia la siguiente instancia, sino que también mostró una imagen de serio candidato a coronarse en suelo chileno.

En su primer torneo del año, Dellien escogió arrancar con la gira sudamericana, donde el pasado año conquistó varios torneos de ATP y que le permitieron subir en el ranking profesional.

Para hoy (horario por definir), Dellien se enfrentará al brasileño Pedro Sakamoto, ganador del duelo sobre el francés Quentin Folliot por 6-4 y 6-3.

De acuerdo a la información brindada por la Federación Boliviana de Tenis (FBT), Dellien y Sakamoto se medirán por cuarta vez en el historial de torneos profesionales, siendo la ventaja en triunfos para el boliviano por dos contra uno.

Asimismo, la FBT destacó que Dellien puede tener cierta ventaja al ocupar la casilla 114, en comparación del 364 del brasileño.

Los otros encuentros de cuartos de final los jugarán Daniel Elahi Galán (COL) vs. Camilo Ugo Carabelli (ARG), Santiago Fa Rodríguez (ARG) vs. Francisco Cerúndolo (ARG) y Facundo Mena (ARG) vs. Gonzalo Lama (CHI).

Las semifinales se disputarán mañana.