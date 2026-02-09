Copa Davis: Bolivia derrota a Barbados y logra permanecer en Grupo Mundial II

Tenis
Redacción Central
Publicado el 09/02/2026 a las 8h29
El equipo nacional de tenis logró mantenerse en el Grupo Mundial II de la Copa Davis tras ganar en los Play-Offs a Barbados (3-2) con el agotador triunfo que tuvo ayer domingo Murkel Dellien sobre Kaipo Marshall: 7-6(4) y 7-6(6).

Gracias a la impecable actuación de Juan Carlos Prado, Dellien y Boris Arias, además del capitán (entrenador) Mauricio Solis y el preparador físico Hernán Rojas, el equipo nacional jugará en septiembre con uno de los países perdedores del Grupo Mundial I, mientras que Barbados pasará a disputar el Grupo III de la Zona Americana.

El país caribeño recibió esta serie que inició el sábado, día en que el duelo acabó igualado (1-1). 

Vencedor

Pero en esta jornada se definió al vencedor con los restantes tres encuentros: primero la dupla de Boris Arias con Dellien superó Darian King y Stephen Slocombe (6-3, 2-6 y 6-3). 

Mientras que, en el siguiente encuentro, Juan Carlos Prado cayó con King (7-5 y 6-1), lo que dejó la serie 2-2.

Más de 2 horas

Fue así que la definición fue entre Dellien y Marshall, que se enfrentaron durante dos horas y 25 minutos en la cancha central del Centro Nacional de Tenis Raymond Forde.

A lo largo de ese tiempo se vio un juego muy parejo, ya que las dos canchas llegaron al tie break (muerte súbita).

Seis quiebres

El primer set fue de locos, ya que se produjeron seis quiebres de servicio (tres para cada uno) y en la instancia decisiva Murkel sacó a relucir su mejor juego para ganar.

Para la segunda cancha se rompieron cuatro servicios (dos por lado) y ello hizo que nuevamente vayan a definir en el tie break.

Sin tregua

Un partido sin tregua se dio en ese momento, pues Dellien buscaba el triunfo definitivo y Marshall quería forzar un tercer set, pero finalmente se impuso el nacido en Trinidad.

El punto ganador generó una gran algarabía por parte de la comitiva nacional, que durante una semana se hizo presente en Barbados para preparar el duelo de la Copa Davis.

