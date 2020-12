"El Visitante", de Martín Boulocq, forma parte del mercado audiovisual Ventana Sur

El mercado audiovisual más grande de América Latina, Ventana Sur, comienza hoy con extensión hasta este viernes y reunirá, en forma virtual, a productores, distribuidores y gente de la industria.

"El visitante", el nuevo largometraje del cineasta cochabambino Martín Boulocq, forma parte de este encuentro cinematográfico. La cinta comenzó su rodaje en plena convulsión social, en noviembre de 2019, y tuvo algunas dificultades para seguir adelante. Los actores uruguayos Mirella Pascual y César Troncoso, estaban en la ciudad para la grabación.

El filme trata sobre un personaje que se enfrenta a sí mismo y a las iglesias evangélicas. Está escrito por Boulocq junto a Rodrigo Hasbún y producido por la empresa productora que lleva adelante junto a Andrea Camponovo, CQ Films . Se suman también la boliviana Empatía Cinema, del cineasta Álvaro Olmos, y la uruguaya Cimarrón Cine, mediante la cual el proyecto ha recibido el fondo de coproducción minoritaria del Instituto de Cine uruguayo (ICAU).

En las secciones Primer Corte y Copia Final, del evento organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Marché du Film-Festival de Cannes, competirán 12 filmes.

En la sección Primer Corte fueron seleccionadas seis películas latinoamericanas que se encuentran en etapa de posproducción: "A felicidade das coisas" (Brasil), de Thais Fujinaga; "Álbum para la juventud" (Argentina), de Malena Solarz; "Fogaréu" (Brasil/Francia), de Flávia Neves; "Trigal" (México), de Anabel Caso; "Vergüenza" (México), de Miguel Salgado; y "Yo y las Bestias" (Venezuela), de Nico Manzano.

Copia Final, contará con una selección de seis largometrajes de ficción latinoamericanos recién terminados, todavía inéditos o que no han cruzado la frontera de sus países de producción y que buscan agentes de ventas, distribuidores y programadores de festivales internacionales.

Los filmes son: "A mãe" (Brasil), de Cristiano Burlan; "El Visitante" (Bolivia/Uruguay), de Martin Boulocq; "La Barbarie" (Argentina), de Andrew Sala; "La Ciudad de las Fieras" (Colombia/Ecuador), de Henry Rincón Orozco; "Mis hermanos sueñan despiertos" (Chile), de Claudia Huaiquimilla; y "Princesa Anaíra" (Brasil), de Sérgio Machado.

Gracias a Primer Corte y Copia Final, en el transcurso de los 12 años en los que se desarrolla Ventana Sur, una treintena de películas latinoamericanas accedieron a participar en festivales internacionales en competencia, como así también a la captación de distribuidores y agentes de ventas internacionales.

En tanto que la sección para proyectos de animación, espacio bautizado como Animation!, tendrá tres modalidades: largometrajes, series para televisión y el programa especial para mentoría de directoras.

Los proyectos finalistas serán evaluados por un jurado compuesto por representantes del Mercado Internacional de Cine de Animación de Annecy (MIFA) y especialistas en animación.

El jurado elegirá cuatro proyectos ganadores (dos series de TV y dos largometrajes) que formarán parte de un programa especial de Animation! en Annecy 2021. El cine de género también tendrá lugar con las secciones Blood Window Lab, para proyectos en desarrollo, y BW Screenings, para películas terminadas, en búsqueda de distribución ventas.

A su vez, Género DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y ACCIÓN Mujeres del Cine han convocado en el marco de Ventana Sur a la primera edición de PuntoGénero (PuntoG), un espacio para proyectos cinematográficos en busca de coproducción.

La actividad que tendrá lugar online consistirá en la presentación pre-grabada de los proyectos por sus productoras y directoras a través de videopitchs accesibles a los profesionales de la industria cinematográfica internacional acreditados en Ventana Sur y en encuentros virtuales one on one para impulsar acuerdos con los y las participantes interesados.

Se presentan además 12 trailers de películas terminadas de directoras argentinas que se verán en una plataforma desde la misma sección de PuntoG, en busca de distribución, agentes de venta y/o festivales.

Habrá también un ciclo de cuatro encuentros virtuales para debatir y poner de relieve el trabajo de las mujeres en la industria audiovisual. Entre los filmes estará "Donde sopla el viento frío", dirigido por Gwenn Joyaux, quien también participará en Blood Window con "La que te parió!", ambas producidas por Girobant.

El documental también tendrá lugar a partir de Docsur, una iniciativa de las asociaciones de documentalistas de Argentina con el objetivo de poner en contacto sus obras con agentes de ventas, coproductores, fondos de ayuda y programadores internacionales. En esta primera edición DOCSUR realizó una selección de 9 proyectos en desarrollo que en formato de video pitch, que estarán alojados en el Pabellón DocSur para su visionado durante todos los días del mercado.

A su vez, Platino Industria premiará al Mejor proyecto de largometraje o serie de TV de animación en la sección Animation!, así como a la Mejor película de género fantástico en etapa de post-producción de la sección Blood Window Screenings.

Mediante este acuerdo, Platino Industria entregará 3.000 dólares destinado al desarrollo de los proyectos ganadores de ambas secciones, continuando su apuesta para apoyar las producciones latinoamericanas, pero también como anticipo de su próxima celebración en el año 2021.