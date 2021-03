La Orquesta Sinfónica Nacional “debe ser limpiada desde adentro”

La publicación de la canción “Mi Mar”, escrita e interpretada por Roxana Piza, directora general ejecutiva de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) de Bolivia, desató una serie de críticas e interrogantes, que pusieron a la institución en una situación vulnerable, sobre todo por su administración. Hechos que, según exintegrantes de la orquesta, vienen ocurriendo desde hace varios años.

Los rumores ya corrían por mensajes de WhatsApp y en Facebook: “Roxana Piza renunció”. Pero la noticia fue confirmada ayer por la mañana a través de una nota publicada por Página Siete, en la que se indica que la exdirectora afirmó haber presentado su carta de renuncia al gobierno de Luis Arce. “Es verdad (que he renunciado). Yo me he despedido de los músicos el 15 de diciembre. He entregado los informes de los tres años. (...) Yo soy de las personas que no me estaciono en un cargo”, aseguró al medio.

Sobre las críticas, Piza indicó que no fue esa la razón para prescindir de su cargo. “Las críticas hay que saberlas recibir, son críticas constructivas. Yo no lo tomo como destructivas. Memes, todo lo que me han sacado; yo felicito a esas personas, por lo menos así han escuchado mi tema”, dijo sobre “Mi Mar”, que fue publicado en varias páginas de Facebook como Pro Bandas Bolivia, pero que a los pocos días ha sido eliminado.

“Es lamentable que la Sinfónica Nacional esté viviendo este momento bochornoso”, manifestó el director de la Orquesta Sinfónica de Cochabamba, Augusto Guzmán. Dijo que ante todo “quiero dejar muy claro mi apoyo y solidaridad con los músicos de esta institución”.

“Mucho se ha hablado ya sobre la composición de la Sra. Piza. Desde luego, el parecido melódico de su canción con la de un cantante tan conocido como Leo Dan es indiscutible. Lamentable el espectáculo, más allá de la calidad y los gustos no sólo por la interpretación de la solista, sino por lo que supone estar actuando acompañada por la sección de cuerda de la Sinfónica Nacional. Este hecho deja en evidencia y cuestionamiento la administración de la única orquesta sinfónica sostenida por fondos públicos y el papel que desempeñan sus funcionarios”, indicó Guzmán.

“Este espectáculo no representa en absoluto la función que debe llevar a cabo una orquesta sinfónica, en ese sentido, le hace un flaco favor a los músicos de la Nacional, daño a la institución y a todo el sector de la música sinfónica que lleva años de desarrollo progresivo mostrando resultados importantes. Prueba de ello es la creación de orquestas estables independientes en distintos departamentos del país. (…) Con este tipo de ‘espectáculos’, erróneamente llamados sinfónicos, desde mi punto de vista, se retrocede en el pequeño terreno hasta ahora conquistado en el sector. Que este caso nos sirva para reflexionar y repensar el papel que deben cumplir las orquestas sinfónicas en cada ciudad y la función que cumplen en el desarrollo de toda sociedad”, añadió.

Por su parte, la cornista y coordinadora general de la Orquesta Femenina de Bolivia, Verónica Guardia, quien formó parte de la OSN durante 14 años, dijo que “hace un tiempo atrás las cosas (en la OSN) han empezado a caer. Hay un montón de problemas internos dentro de la orquesta que tienen que ser solventados, solucionados y analizados, pero con la visión y la misión en pro de la orquesta”.

Sobre la renuncia de Piza, indicó que ésta tuvo actitudes duras y hasta denigrantes hacia los mismos artistas por tenerlos en una forma de trabajo que no es la correcta. “A raíz de ese video y en estos tres años que lleva de directora, no ha sabido manejar una entidad como una OSN”.

“Hay que limpiar la OSN desde adentro. (…) Todo lo interno que está mal, todas las cosas que se hacen mal desde adentro, eso es lo que hay que cambiar y para eso se necesita una reorganización, reestructuración y audiciones para todos los cargos”, sostuvo Guardia.

Tras la renuncia de Piza y sobre lo que viene en adelante para la institución, Christian Asturizaga, concertino de la OSN, dijo que el escenario es muy complejo. “Hay una agenda de puntos históricos y emergentes de este nuevo escenario. El elemento fundamental es que se debe velar porque los músicos de la orquesta participen en el proceso de selección de las autoridades y la toma de decisiones en la máxima instancia que es el directorio de la Unidad Descentralizada de la OSN, a través de sus representantes, como dicta el Decreto Supremo No. 367 de la conformación del directorio de la OSN”.

Mauricio Wayar, exmiembro de la OSN, escribió en su cuenta de Facebook sobre la producción del videoclip de la canción “Mi Mar”. Se refirió al problema de métrica de la pieza, la composición de la letra, entre otros aspectos que el músico, a título personal, no pudo dejar pasar.

Pero todos estos detalles son vanos frente a los problemas mayores, escribió. “Primero, se asemeja peligrosamente a una canción conocida de Leo Dan y algunos han identificado plagio en ello. Esto es gravísimo, y de confirmarse, sería muy vergonzoso. Segundo, que una administrativa tenga el privilegio de cantar como solista nos deja la pregunta de los criterios artísticos y éticos que se manejan y, sobre todo, ¿quién los maneja?, ¿quién decide? Hay muchas voces de indignación sobre esto”, dijo.

“De algún modo, el fracaso de este video es ‘para muestra un botón’ de la discrecionalidad y falta de criterio con que se está administrando la orquesta. (…) Está claro que los músicos de la orquesta no se van a quejar públicamente, pueden perder su empleo (...) Por eso, en solidaridad con ellos y, reitero, a título enteramente personal, deseo hacer un llamado de atención enfático sobre esta problemática”, señaló Wayar

Hellmyn Olmos, quien también formó parte de la OSN, confesó sentirse triste y preocupada por lo que sucede con la orquesta. “Lamento mucho que se haya puesto en entredicho la capacidad artística de los músicos de la orquesta. La OSN tiene y tuvo grandes talentos en todas sus filas, pero está visto que no es posible hacer grandes cosas cuando hay una administración que no es la idónea”, dijo Olmos.

“Ojalá que la atención que tiene la OSN en este momento sea para que puedan realizarse los procesos como deben, tomando en cuenta los factores importantes y que el próximo director sea una persona que tenga experiencia en gestión cultural y que desde ese lugar pueda cumplir con las tareas de una orquesta sinfónica”, puntualizó Olmos.