Políticos madrileños lamentan la muerte de Vargas Llosa y la enmarcan en una "pérdida para la literatura universal"

Diferentes personalidades de la política madrileña han reaccionado este lunes al fallecimiento del escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, con mensajes de pésame y recuerdos a su trayectoria.

Las palabras de reconocimiento han llegado desde todos los partidos regionales y también desde varias administraciones municipales y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado "profundamente" una "gran pérdida para la literatura universal". "Me siento muy honrada de haber coincidido con él", ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta de 'X'. Su reacción ha marcado el inicio de una cascada de condolencias desde los principales actores políticos de la región.

Desde el Ayuntamiento de la capital, donde Vargas Llosa comenzó a vivir en 2002, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "las letras hispanas están de luto", subrayando la proyección internacional del autor y su influencia en la literatura contemporánea.

En la misma línea se ha expresado la oposición. La portavoz de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, ha recordado a Vargas Llosa como "uno de los escritores que más intensamente ha vivido y escrito la segunda mitad del siglo XX". "Nos deja el placer y el desafío que suponen sus mejores novelas", ha señalado.

La portavoz del PSOE en la institución, Reyes Maroto, también se ha sumado al recuerdo y ha valorado el legado literario del autor como "patrimonio de la lengua española".

Recuerdo (casi) unánime en la Asamblea

La oposición también ha querido sumarse al homenaje en la Asamblea de Madrid. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que se ha "ido un gigante de las letras" y ya solo "quedarán sus libros, a los que seguro todos sus lectores" volverán a acudir.

Sus palabras han llegado tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este lunes, al igual que las de la representante de Vox, Isabel Pérez Moñino-Aranda, quien ha destacado la contribución del autor "a la lengua española ya la defensa de la libertad". "Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos", añadió.

La imagen de unidad ha contrastado con la posición de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha reprochado el homenaje al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y ha acusado tanto al regidor como a la presidenta regional,Isabel Díaz Ayuso, de solo reconocer a "señores" de "ideología conservadora".

La administración cultural se suma

Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, ha compartido un mensaje con dientes personales: "No por esperada, la muerte de Vargas Llosa duele menos. He tenido la fortuna de compartir con él muchas conversaciones, y siempre me ha impresionado su curiosidad por todas las cosas. Que descanse en paz. Será eterno en sus libros y en la memoria de los suyos".

Desde el Gobierno regional, el consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha definido al escritor como "el último premio Nobel de las letras hispánicas, académico, novelista y defensor de la libertad y la democracia". Ha acompañado sus palabras con una fotografía en la que aparece junto al autor y el escritor Javier Cercas, y ha subrayado que su legado "es indeleble".

Además, la expresidenta regional Esperanza Aguirre ha reconocido al autor como su "amigo" tras recibir la noticia con una "profunda tristeza" y afirmar que "pocas personas como él han sido capaces de explicar" con tanta "brillantez" la defensa de la "libertad".

Instalado en Madrid desde los años 90, ciudad en la que también obtuvo la nacionalidad española y fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1994, Vargas Llosa mantuvo una estrecha relación con la capital, tanto en su vida personal como en su obra.