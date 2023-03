Joana Sanz confirma su divorcio con Dani Alves a través de una carta

Empezó borrando las fotos y, tras varias visitas a la cárcel, ha puesto tierra de por medio con el futbolista de forma definitiva: Joana Sanz (29) ha publicado en su perfil de Instagram una carta donde da por terminada su relación con Dani Alves (39).

El jugador fue acusado el pasado 30 de diciembre de una presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona y lleva en prisión desde el pasado 20 de enero. Desde entonces, la que era esposa del futbolista ha vivido una gran presión mediática, ya que al principio incluso le defendió en distintos programas de televisión.

"Sé quién es mi marido y lo respetuoso que es", aseguró en una emisión del programa Y ahora Sonsoles de enero. En esta carta publicada tres meses después, con su puño y letra, la modelo se abre en canal y se distancia románticamente de Dani Alves.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos".

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma.

Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15" ha escrito, confirmando su separación con el jugador. ÚLTIMA VISITA A LA CÁRCEL El día 13 de marzo, el programa de Telecinco Fiesta, informó de que la modelo había acudido a la cárcel acompañada por un íntimo amigo de su marido, el también futbolista Bruno, que estaba con él el día de la presunta violación en Sutton, así como de dos escoltas.

En este último encuentro, se limitó a una conversación a través del cristal y no a un vis a vis, como el que mantuvieron hace un mes durante 50 minutos, cuandoSanz acudió a Brians2 para verle y mostrar su apoyo.