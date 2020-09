Vanessa Añez estrena "Amor adolescente" con la colaboración de El Polaco

La cantante boliviana Vanessa Áñez eligió el 21 de septiembre, día de los enamorados, para lanzar el primer corte del disco que grabó durante la cuarentena.

Se trata de una cumbia romántica que compuso mientras estaba confinada junto a su familia. La canción, titulada "Amor adolescente" y que grabó junto a El Polaco, está dedicada a las personas adultas que "experimentan los efectos de un amor adolescente".

En un paso más en su ascenso en la industria musical, la artista nacional invitó al cantante argentino El Polaco para realizar este dueto que tiene todos los componentes para convertirse en un éxito instantáneo.

“Yo siempre cantándole al amor, porque vivo enamorada de todo lo que experimento y de lo que hago”, afirmó Áñez con entusiasmo sobre el proyecto. “Aunque la canción se llama ‘Amor adolescente’, la escribí pensando en los adultos que sienten el cosquilleo que perciben los jóvenes cuando se enamoran”.

Sobre el por qué decidió presentar la composición el 21 de septiembre, la talentosa artista manifestó que “es la mejor fecha del año para que los enamorados escuchen un tema tan romántico y se la dediquen a su amor”.

Desde Buenos Aires, El Polaco comenta que se involucró en el proyecto porque le gustó mucho la composición de su colega boliviana.

“Me mandaron la letra y me encantó, así que le dimos para delante a esta colaboración. Me sentí muy cómodo trabajando con Vanessa. Además, tiene un equipo muy profesional detrás de ella”, resaltó el ganador del Premio Gardel al Mejor Álbum Tropical Masculino en 2017.

Sobre cómo espera que el público reciba el tema, la también celebridad de la televisión latinoamericana revela que espera un éxito rotundo. “La canción es muy linda, tiene mucho sentido, ¿quién no se enamoró en la adolescencia? Además, estoy feliz porque la canción será propuesta para competir en los Latín Grammy 2021”.

La colaboración de ambos artistas surgió por medio de RAI Representaciones, la casa que representa a la artista en Bolivia. Según Áñez, la grabación del videoclip se realizará en los próximos meses, pues la fecha dependerá de lo que ocurra con la pandemia. La cuarentena ha afectado considerablemente a todos los artistas nacionales, y ella no es la excepción.

“El encierro me ha traído muchas emociones, por un lado, me quedé sin trabajo, pero por otro, me permitió hacer realidad un sueño que tenía pendiente y en el que no podía avanzar por falta de tiempo, que era grabar mi álbum como solista”.