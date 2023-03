Conciertos. Coldplay lleva su música a los cines

El filme Music of the Spheres: Live at River Plate, que retrata los diez conciertos de la banda de rock británica entre octubre y noviembre de 2022 en el estadio Monumental, tendrá su estreno mundial. Las entradas estarán disponibles desde el 8 de marzo, aunque aún no se conocen las salas en las que estará disponible.

La banda de rock británica Coldplay anunció que entre el 19 y el 23 de abril se proyectará en salas de todo el mundo el filme Music of the Spheres: Live at River Plate, que retrata la histórica serie de 10 conciertos que protagonizó entre octubre y noviembre del año paso en el estadio Monumental.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la banda comandada por Chris Martin, en donde se indica que los tickets para ver la película estarán disponibles desde el 8 de marzo en su sitio oficial, aunque no brinda detalles de los lugares en donde se proyectará el filme.