Muere Tina Turner, la gran voz del soul y el rock and roll

Tina Turner ha muerto. La inconfundible voz rasgada, el soul trascendental de sus letras, la pasión desaforada sobre el escenario, el frenesí y la melancolía de sus conciertos, el magnetismo sexual y el drama personal que arrastraba y escondía al mismo tiempo, un símbolo de supervivencia y superación. Todo eso y mucho más era Tina Turner, leyenda de la música estadounidense y una de las artistas más brillantes de su tiempo, ídolo de masas en los 80. Estaba enferma desde hacía tiempo y el miércoles su cuerpo no aguantó más. Tenía 83 años.

Su familia confirmó en un comunicado que la cantante de Brownsville, Tennessee (26 de noviembre, 1939) “ha fallecido hoy (por ayer) en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Ahí quedan grandes éxitos como “Private Dancer”, “The Best” y “What’s Love Got to Do with it”, los 12 Grammy, los más de 100 millones de discos vendidos, la primera mujer en ser la portada de la revista Rolling Stone. Un mito que se apaga.

Turner, Annie Mae Bullock, se adentró en los confines del rock como ninguna otra cantante negra había logrado antes, con un despliegue de energía ante su público que acabó por emular Mick Jagger con los Rolling Stones y después una larga lista de admiradoras: Beyoncé, Janet Jackson y Mary J. Blige.