Emerge Metanoia Brass Ensamble

Música
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 30/08/2026 a las 8h13
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La palabra metanoia, de origen griego, significa transformación, renovación y cambio profundo. Representa un proceso de crecimiento que permite descubrir nuevas perspectivas, desarrollar nuevas capacidades y construir una mejor versión de uno mismo. 

Inspirados en este significado, nace Metanoia Brass Ensemble, una agrupación que concibe la música como una herramienta de transformación artística, cultural y humana.

Verónica Guardia, reconocida cornista y líder del grupo, explicó que más que un conjunto de instrumentos de metal, Metanoia Brass Ensemble busca convertirse en un espacio de encuentro, aprendizaje y creación, donde la excelencia musical se combine con el compromiso de generar experiencias significativas para el público y para sus propios integrantes. A través de la interpretación de diversos repertorios, advirtió que la agrupación pretende transmitir emociones, inspirar a las personas y fortalecer el vínculo entre la música y la comunidad.

“Nuestra visión es consolidarnos como un ensamble de bronces reconocido por su calidad artística, innovación y aporte al desarrollo cultural, promoviendo experiencias musicales que conecten e inspiren a las personas. Del mismo modo, nuestra misión es desarrollar y difundir propuestas musicales de alto nivel, fomentando el crecimiento artístico de sus integrantes y acercando la música a públicos diversos”, comentó.

En ese contexto, Verónica señaló que el nombre Metanoia no solo identifica a la agrupación, sino que expresa su filosofía: creer en la música como un medio de transformación, crecimiento y renovación constante, tanto para quienes la interpretan como para quienes la escuchan.

“Un ensamble de metales es uno de los deseos mas grandes que tenemos todos los instrumentistas de bronce, no solo en Cochabamba sino también en toda Bolivia ya que somos un país con una cultura demasiado grande que implica mucho la formación de bandas folklóricas, que en su mayoría están integradas por estos instrumentos; este ensamble de bronces latía en nuestro medio hace muchísimo tiempo, era un deseo no de unos cuantos sino de todos, solo faltaba el impulso oficial que fue dado en una pequeña reunión de despedida donde se prometió que lo lograrían”, añadió

Es así como se forma la cabeza y la coordinación de este ensamble juntos a Joas Achá, trompetista; Michale Michme, tubista; y Verónica Guardia, cornista, quienes se pusieron manos a la obra para materializar su anhelo, porque un proyecto de esta magnitud se requiere material, partituras, coordinación de ideas, entre otras cosas. En ese proceso apareció Yuri Zambrana, gerente del cine Capitol, quien mostró predisposición para ser parte de este equipo y ceder el cine como sede del ensamble.

“Conformado este equipo de trabajo para toda la producción tanto musical, artistas, administrativa y logística es que nace este proyecto con todas sus fuerzas. Con un grupo que va creciendo de acuerdo con las necesidades”, puntualizó.

El debut de Metanoia está previsto para el 9 de septiembre, con réplica al día siguiente, en el Cine Teatro Capitol. Por si fuera poco, el 17 de septiembre se presentará en el teatro Franklin Anaya de Quillacollo.

 Mónica Briançon será la maestra de ceremonias, Johanny Lavayen exhibirá su destreza para la pintura, que será complementado con juego de luces y un desplazamiento escénico de primer nivel por parte de los músicos.

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