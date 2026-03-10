Las 7 tendencias en cejas que dictan las pasarelas, según Vogue

Con datos de Vogue

En el universo de la belleza las cejas tienen el poder de transformar por completo la arquitectura del rostro. No se trata solo de vello facial; son el marco de la mirada y el termómetro estético de cada década. Si los años 90 estuvieron marcados por la mínima expresión de las líneas delgadas y el 2010 por la densidad al estilo Cara Delevingne, el año 2026 se perfila como un escenario de experimentación.



De acuerdo con un reciente análisis de la revista Vogue México, las pasarelas internacionales de Primavera-Verano 2026 mostraron que no hay una sola regla, sino un abanico de siete tendencias que saltarán del front row al street style. A continuación, se presentan las apuestas que dominarán la industria según los expertos.

1 Cejas “al natural”



Firmas de la talla de Off-White, Fforme, J. Salinas, Kate Barton y N°21 han propuesto un concepto de belleza simplificado: saltarse el paso de las cejas tras aplicar el maquillaje completo.



Según destaca Vogue, esta tendencia busca respetar la forma y el color original de cada persona. El resultado es un look que no solo suaviza los rasgos faciales, sino que otorga versatilidad al permitir que el resto del maquillaje, ya sean labios potentes o sombras experimentales, se lleve todo el protagonismo.

2 El fenómeno de las Bleached Brows



Lo que comenzó como una propuesta editorial arriesgada se ha consolidado como un básico del “model off-duty”. Es así que las cejas decoloradas o bleached brows continúan vigentes gracias al respaldo de casas de moda como Fendi, Sportmax, Ferragamo, Luisa Spagnoli y Dolce & Gabbana.



Esta técnica, lucida por celebridades como Miley Cyrus y Jenna Ortega, tiene como objetivos cosméticos aportar luminosidad al rostro, acentuar la profundidad de los ojos y crear la ilusión visual de una frente más alargada. No obstante, los expertos de Vogue advierten que, para lograr el tono perfecto sin comprometer la salud del vello, es vital acudir a un profesional.

3 Cejas (casi) invisibles



Llevando la decoloración un paso más allá, marcas como Dries Van Noten, Vaillant y Tove presentan las cejas imperceptibles. A diferencia de las anteriores, estas buscan mimetizarse totalmente con la piel para crear un aire de misterio y sofisticación alienígena.



Lo interesante de esta tendencia es su accesibilidad técnica, ya que se puede lograr de forma temporal usando gel, pegamento en barra y polvo traslúcido, permitiendo un cambio de imagen radical para una noche sin necesidad de tintes permanentes.

4 Cejas pobladas



Para quienes temen a las pinzas, el 2026 trae buenas noticias, considerando que Luisa Beccaria y Sergio Hudson encabezan la tendencia de las cejas “esponjosas”. El enfoque aquí es el volumen desenfadado. Para aquellas personas que no cuentan con una densidad natural, la recomendación es el uso de sueros de crecimiento o, en su defecto, el uso estratégico de geles transparentes para “desordenar” el vello y rellenar espacios vacíos. Es una silueta que favorece especialmente a los rostros con forma de corazón, equilibrando las facciones con un arco ligero.

5 Cejas juntas



La tendencia más inesperada citada por Vogue es la de las cejas casi unidas. La revista menciona que firmas como Christian Dior, Bottega Veneta y Ralph Lauren están explorando una estética donde la separación entre ambas cejas es mínima, desafiando los estándares tradicionales de depilación. Este look, que abraza la “uniceja” de forma estilizada, se posiciona como una de las apuestas más frescas y audaces para la temporada.

6 El toque rosa eléctrico



La influencia de las predicciones de color de WGSN llega hasta el rostro con el electric fuchsia como color del año. Es así que, diseñadores como Christophe Guillarmé proponen teñir el arco de las cejas de este tono. Es una apuesta moderna, ideal para quienes buscan un estilo único y no temen experimentar con pigmentos vibrantes que rompan la monotonía del maquillaje convencional.

7 Cejas Rectas



Finalmente, la silueta horizontal se impone como la favorita para rejuvenecer el rostro. Es vista en las colecciones de Giambattista Valli y Blumarine. La ceja recta elimina el arco pronunciado para acortar visualmente las facciones y equilibrar rostros redondos o alargados. Es una técnica que puede emularse mediante depilación estratégica o, de manera menos invasiva, cubriendo el final del arco con corrector para redibujar una línea más plana.